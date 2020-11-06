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محافظات

فحص 1186 مواطنا خلال قافلة طبية في قرية العديسية بقنا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:41 م
فحص 1186 مواطنا خلال
فحص 1186 مواطنا خلال قافلة طبية في قرية العديسية بقنا
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يوسف رجب

تمكنت قافلة طبية نظمتها مديرية الصحة بقنا، على مدار يومى الأربعاء و الخميس، من توقيع الكشف الطبى على ١١٨٦ مواطنا في قرية العديسية، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة واللواء أشرف غريب، محافظ قنا بضرورة الوصول إلي القري النائية بالمحافظة وتقديم كامل الخدمات الطبية لها.


وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة الطبية، نجحت فى الكشف على ١١٨٦ مواطن خلال يومين بقرية العديسية التابعة لإدارة قنا الصحية، انطلاقا من حرص الدولة علي وصول الخدمات الطبية للمواطنين بصورة كاملة بما يساعدهم على التعافي.

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وأضاف تاوضروس، أن الحالات التى تم توقيع الكشف الطبى عليها تضمنت ١٦٦ حالة باطنة، ١٦٦ نساء، ٢٨٥ أطفال، ٣٠٠ رمد، ٢١٩ جلدية، ٥٠ جراحة.


وقدم تاوضروس، الشكر والتقدير للفريق الطبي" صيادلة، أطباء، تمريض، فرق معاونة" علي مجهوداتهم المبذولة لخدمة المرضي من المواطنين.


وأوضح الدكتور أحمد علي، مدير إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة، أنه بالإضافة إلى الكشف عن المرضى، تم إجراء تحاليل لـ ٥٩ حالة بمعمل الدم و٧٨ بمعمل المتوطنة.


وأشار على إلى أنه تم استخراج ٤ قرارات علاج علي نفقة الدولة وتحويل ١٠ حالات لمستشفي قنا العام للكشف عليهم وعمل سونار لـ ٢٢ حالة.


وأضاف على، كما تم الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لـ ٣٤ سيدة، فضلا عن عقد ندوات تثقيفية لـ ١٢٠ مواطن للتوعية بالأمراض والمخاطر وكيفية العلاج.

فحص 1186 مواطنا خلال قافلة طبية في قرية العديسية بقنا
فحص 1186 مواطنا خلال قافلة طبية في قرية العديسية بقنا
فحص 1186 مواطنا خلال قافلة طبية في قرية العديسية بقنا
فحص 1186 مواطنا خلال قافلة طبية في قرية العديسية بقنا

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