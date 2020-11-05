AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادى يرد على فيديو التزاحم بعيادات مستشفيات قنا الجامعية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:12 ص
رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
Advertisements
يوسف رجب

أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن مستشفيات الجامعة حريصة على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأهالينا فى الصعيد، باعتبار أن الرعاية الصحية أحد أهم حقوق المواطنين، وأن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتطوير المنظومة الصحية بما يلبي احتياجات المرضى لتخفيف العبء عن كاهلهم من مشقة الانتقال المحافظات أخرى لتلقى العلاج.


وقال غرباوى، إن الجامعة تابعت باهتمام بالغ أحد الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول التزاحم بأحد العيادات الخارجية التابعة لمستشفيات قنا الجامعية.


وأشار غرباوى، إلى أن ذلك المظهر يحدث بسبب عدم التزام بعض المواطنين بالتعليمات والإرشادات الخاصة بارتداء الواقيات الشخصية والتباعد الاجتماعي بالاندفاع نحو منافذ تقديم الخدمة.


وأوضح غرباوى، أن المستشفيات الجامعية تحاول جاهدة إتاحة جميع خدماتها الطبية لأكبر عدد من الجمهور بالرغم من الظروف الصحية الحالية التي تشهدها البلاد جراء تفشي جائحة كورونا، ولم نلجأ لاتخاذ القرار الأسهل بتخفيض عدد المستفيدين من تلك الخدمات، وهو القرار الذي قد نضطر آسفين إلى اتخاذه في ظل استمرار تلك الحالة من عدم الانضباط من بعض المواطنين وذلك فى إطار الحرص على سلامتهم وسلامة الطواقم الطبية.


وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن أحد المواطنين أشار خلال الفيديو إلى وجود حالات لبيع تذاكر العيادات الخارجية خارج المنافذ المخصصة لذلك بأسعار أزيد من الأسعار المقررة، وهذا كلام غير صحيح خاصة أن إدارة المستشفيات الجامعية لم تتلق حتى الآن أي شكوى رسمية بذلك، كما أن إدارة المستشفيات الجامعية حريصة كل الحرص على المتابعة والرصد الميداني لأي مظهر من استغلال المواطنين.


وطالب رئيس الجامعة، أى مواطن بسرعة التوجه بشكوى رسمية لدى إدارة خدمة المواطنين بالمستشفيات الجامعية فور حدوث أى واقعة تقصير بحقهم أو استغلال لهم وسيتم بحث الشكوى وفحصها بأقصى سرعة ممكنة ولن نتوانى عن تطبيق أقصى عقوبة على المخالفين فى حالة ثبوت الواقعة.


اقرأ أيضًا:

التصالح حياة.. نائب محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة دفع رسوم مخالفات البناء لغير القادرين

جامعة جنوب الوادي تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية الطب

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من 1 حتى 30 سبتمبر.. جامعة جنوب الوادي تفتح باب التقدم الإلكتروني للمدن الجامعية

رئيس جامعة جنوب الوادى: المستشفيات الجامعية استقبلت 43904 مواطنين خلال 4 أشهر

فتح ساحة الانتظار الداخلية لخدمة المترددين على مستشفيات جامعة جنوب الوادى

جامعة جنوب الوادي تفتح باب التقدم للحصول على مساعدات صندوق التكافل الاجتماعي

جامعة جنوب الوادي ووزارة التضامن الاجتماعي توقعان برتوكول تعاون لخدمة الطلاب

ترشيحاتنا

حكم تأخير الصلاة عن موعدها بعذر أو بدون عذر.. علي جمعة يجيب

الحكمة من سنة الوضوء قبل النوم.. البحوث الإسلامية توضح

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. عدد زيجاتها ومشهد فاضح كاد يتسبب في سجنها

مخاوف في أمريكا من تهديدات الرئيس.. ماذا سيحدث لو رفض ترامب التخلي عن السلطة لـ بايدن.. هل يطرد بالقوة من البيت الأبيض؟

السلطات الأمريكية تعتقل 9 أشخاص بسبب أعمال شغب في بورتلاند

عبد المنعم سعيد: ما يحدث حاليا في الولايات المتحدة سيقف التاريخ أمامه كثيرا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر

دون قصد.. أم تصارع الموت بسبب رصاصة طائشة أطلقها نجلها