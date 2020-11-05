جامعة جنوب الوادي تنظم معسكرًا للجوالة والخدمة العامة بمشاركة الطلاب

نظمت جامعة جنوب الوادي، معسكرًا للجوالة والخدمة العامة بمشاركة طلاب الجامعة، وذلك للاشتراك في أعمال الصيانة والتجميل التي تجرى داخل الجامعة لإبراز النسق الحضاري والتجميلي في بداية العام الدراسي.





وأجرى الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جولة تفقدية لأعمال المعسكر التي شملت قص وتقليم الأشجار.





وأشاد نائب رئيس الجامعة، بمجهودات الطلاب المشاركين في المعسكر، وحثهم على بذل قصارى جهودهم من أجل إظهار الجامعة بمظهر حضاريا متجمل بسواعد أبنائها الطلاب.





وأضاف أحمد حسن، مشرف عام نشاط الجوالة، أن الهدف من إقامة هذه المعسكرات هو توعية الطلاب بأهمية المشاركة التطوعية وغرس روح العمل الجماعي بما يعزز قيم الانتماء والولاء وحب الوطن.





وأوضح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، بأن المعسكر بدأ في اليوم الأول من نوفمبر الحالي ويستمر حتى يوم الخامس من نوفمبر وذلك بمشاركة 20 طالبا من طلاب الجامعة وإنه تم تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بين كل الطلاب المشاركين في المعسكر للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.





اقرأ أيضًا:

التصالح حياة.. نائب محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة دفع رسوم مخالفات البناء لغير القادرين



جامعة جنوب الوادي تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية الطب

