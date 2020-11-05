AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة جنوب الوادي تنظم معسكرًا للجوالة والخدمة العامة بمشاركة الطلاب

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:58 ص
جانب من المعسكر
جانب من المعسكر
Advertisements
يوسف رجب

نظمت جامعة جنوب الوادي، معسكرًا للجوالة والخدمة العامة بمشاركة طلاب الجامعة، وذلك للاشتراك في أعمال الصيانة والتجميل التي تجرى داخل الجامعة لإبراز النسق الحضاري والتجميلي في بداية العام الدراسي.


وأجرى الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جولة تفقدية لأعمال المعسكر التي شملت قص وتقليم الأشجار.


وأشاد نائب رئيس الجامعة، بمجهودات الطلاب المشاركين في المعسكر، وحثهم على بذل قصارى جهودهم من أجل إظهار الجامعة بمظهر حضاريا متجمل بسواعد أبنائها الطلاب.


وأضاف أحمد حسن، مشرف عام نشاط الجوالة، أن الهدف من إقامة هذه المعسكرات هو توعية الطلاب بأهمية المشاركة التطوعية وغرس روح العمل الجماعي بما يعزز قيم الانتماء والولاء وحب الوطن.


وأوضح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، بأن المعسكر بدأ في اليوم الأول من نوفمبر الحالي ويستمر حتى يوم الخامس من نوفمبر وذلك بمشاركة 20 طالبا من طلاب الجامعة وإنه تم تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بين كل الطلاب المشاركين في المعسكر للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.


اقرأ أيضًا:

التصالح حياة.. نائب محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة دفع رسوم مخالفات البناء لغير القادرين

جامعة جنوب الوادي تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية الطب

جامعة جنوب الوادي تنظم معسكرًا للجوالة والخدمة العامة بمشاركة الطلاب
جامعة جنوب الوادي تنظم معسكرًا للجوالة والخدمة العامة بمشاركة الطلاب
جامعة جنوب الوادي تنظم معسكرًا للجوالة والخدمة العامة بمشاركة الطلاب
جامعة جنوب الوادي تنظم معسكرًا للجوالة والخدمة العامة بمشاركة الطلاب

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منافسات ثقافية ورياضية وعلمية.. جامعة جنوب الوادي تنظم معسكرا لاستقبال الطلاب الجدد

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد الاختبارات الشخصية بكلية التربية بقنا

تربية رياضية جنوب الوادي تنظم مهرجانًا للدراجات

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

طوكيو تواجه الشكوك حول جاهزيتها للأولمبياد

كيف عنونت الصحافة المغربية فوز الزمالك الكبير على الرجاء؟

عبد المنعم سعيد: ما يحدث حاليا في الولايات المتحدة سيقف التاريخ أمامه كثيرا

نهائي تاريخي.. الليجا الإسبانية تعلق على مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر

دون قصد.. أم تصارع الموت بسبب رصاصة طائشة أطلقها نجلها