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أخبار البلد

هيئة الاستعلامات: غرفة عمليات لمتابعة تغطية المراسلين الأجانب للمرحلة الثانية لانتخابات النواب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:48 ص
ضياء رشوان
ضياء رشوان
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محمد عبد المنعم
أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك بمقر المركز الصحفي بماسبيرو، من أجل تقديم كافة التسهيلات للمراسلين الأجانب  المشاركين في تغطية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة .

ويصل عدد هؤلاء المراسلين الأجانب لـ 570 مراسلًا يمثلون عدد 166 مؤسسة إعلامية تم اعتمادهم بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات واستخراج تصاريح التغطية الاعلامية لهم لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.

وستقوم غرفة العمليات بحل المشاكل التي قد تواجه المراسلين والصحفيين الأجانب أثناء تغطياتهم الاعلامية باللجان الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية الأخرى على مدار أيام الانتخابات.

 وسيسلم  العاملون بالمركز الصحفي المراسلين الأجانب  تصاريح التغطية الإعلامية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعة عملهم الميداني من خلال تكلييف مرافقين من المركز للتأكد من تسهيل كافة العقبات التي قد تواجههم.

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