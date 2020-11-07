AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام ريال بيتيس

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:27 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس، اليوم السبت، في تمام الخامسة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

َويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لإيقاف نزيف النقاط بتحقيق الفوز على ريال بيتيس، وتحسين وضعه الكارثي في الليجا.

ولم يتذوق برشلونة طعم الفوز في آخر 4 مباريات في الدوري الإسباني، حيث تعادل في مواجهتين، وخسر في مباراتين أيضا.

في المقابل يطمح ريال بيتيس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

ويحتل ريال بيتيس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الـ 12 بـ 8 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، هويسكا مع إيبار، إشبيلية مع أوساسونا، أتلتيكو مدريد مع قادش.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فالنسيا يستهل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ليفانتي

الدوري الإسباني .. ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ريال سوسيداد الليلة

الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني.. كومان يبحث عن انطلاقة قوية مع برشلونة أمام فياريال

الدوري الإسباني .. لعنة البدايات تطارد كومان أمام فياريال

الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يسعى لاستعادة نغمة الفوز أمام فياريال

ترشيحاتنا

بإشراف 12 ألف قاض.. انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2020.. فيديو

أذكار بعد صلاة الفجر لتفريج الهموم وقضاء الحوائج .. 17 دعاء يحقق أحلامك

متى يمتد عقد الإيجار إلى أحد ورثة المستأجر؟.. قانوني يجيب

مع بدء الانتخابات.. الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات.. فيديو

أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم

معجزة.. امرأة تكتشف حملها بعد إفاقتها من غيبوبة حادث أليم| صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. شيماء سيف تتألق في حفل زفاف هنادي مهنا

مقارنة بين هيونداي إلنترا 2021 hyundai elantra وسكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور

بإطلالة أنيقة.. ابنتا أحمد زاهر تتألقان في حفل زفاف هنادي مهنا