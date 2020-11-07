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أخبار العالم

انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بايدن لايزال مسيطرًا في 4 ولايات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:32 ص
بايدن
بايدن
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محمد علي
يواصل المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن التقدم  في ولاية بنسلفانيا مع استمرار فرز الأصوات، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.


وقالت سي إن إن، إنه رغم تقدم بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،إلا أنه لا يمكن أنه  لا يمكن اعتباره بتقدمه فائزًا بعد في ولاية بنسلفانيا. 

وأضافت إذا فاز بايدن بأصوات 20 صوتًا في ولاية بنسلفانيا ، فسيصل إلى 270 صوتًا المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة .

وقالت  سي إن إن  كذلك، إنها وفق المعلومات المتوفرة لديها لا يمكن أن تقدم حتى الآن فائزًا في الولايات الرئيسية مثل جورجيا ونيفادا وأريزونا.

ويتقدم بايدن حاليًا على ترامب في هذه الولايات، لكن الأصوات لا تزال قيد الفرز.

وبحسب إحصاءات سي إن إن، يمتلك بايدن حاليًا 253 صوتًا انتخابيًا ، بينما يمتلك  ترامب  213 صوتًا.


أما شبكة فوكس نيوز فلديها رقم مختلف وهو 264 صوت لبايدن مقابل 214 لترامب، وفي كلا الاحصائيين يتقدم بايدن على ترامب حتى الآن، وهو ما قد تحسمه الساعات المقبلة ويعلن عن فائز بمقعد البيت الأبيض.


ويتبقى 700 صوت  على انتهاء الفرز في جورجيا وبايدن يتفوق على ترامب في الولاية بـ4 آلاف و20 صوتا


وحصل جو بايدن على 2,456,845 صوتا (49.4%)، بينما حصل دونالد ترامب على  2.452.525 صوتا (49.3%).


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