انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بايدن لايزال مسيطرًا في 4 ولايات

وقالت سي إن إن، إنه رغم تقدم بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،إلا أنه لا يمكن أنه لا يمكن اعتباره بتقدمه فائزًا بعد في ولاية بنسلفانيا.