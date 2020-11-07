إقبال على لجان انتخابات مجلس النواب بالقليوبية.. صور

شهدت عدد من لجان انتخابات مجلس النواب محافظة القليوبية اقبالا ملحوظًا من المواطنين للادلاء باصواتهم فى اليوم الاول.





من ناحية اخري شهدت محيط مقار اللجان تعزيزات وتواجد امنى مكثف لتأمين الناخبين والعملية الإنتخابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.









من جانبها حرصت قيادات مديرية أمن القليوبية والاجهزة التنفيذية بالمحافظة على المرور الميدانى على عدد من اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية ومتابعة الالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





من ناحية اخري يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، الدقهلية المنوفية الغربية كفر الشيخ الشرقية دمياط بورسعيد الإسماعيلية السويس شمال سيناء جنوب سيناء.





بالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.





يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.





وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.





ويشكل مجلس النواب من 568 عضوًا يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.