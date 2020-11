بسبب كارثة الجونة.. عبير صبري تعتذر لـ هنادي مهنا

View this post on Instagram

مبروك نودي العروسه القمر مبروووك🎉🎉 هنادي مهنا واحمد خالد صالح تتهنوا العمر كله سوا ياحبايبي ❤ ..كان نفسي احضر الفرح بس لسه راجعه من الجونه😷 😄😄 @hanadymehanna #abeersabry #aA#abeer_sabry #عبير_صبري #abeersabryfashion