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فن

بسبب كارثة الجونة.. عبير صبري تعتذر لـ هنادي مهنا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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منار نور
اعتذرت الفنانة عبير صبرى لـ هنادي مهنا عن حضور حفل زفافها بسبب حضورها مهرجان الجونة، واشتباه إصابتها بكورونا. 

ونشرت عبير صبرى صورة لها تجمعها مع الفنانة هنادي مهنا عبر حسابها الشخصي بموقع  التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة: "مبروك نودي العروسه القمر مبروووك🎉🎉 هنادي مهنا واحمد خالد صالح تتهنوا العمر كله سوا ياحبايبي ❤ ..كان نفسي احضر الفرح بس لسه راجعه من الجونة". 

بعد انتهاء مهرجان الجونة السينمائى بعدة أيام، بدأ عدد  كبير من الفنانين  اعلان  إصابتهم بفيروس كورونا واحدا تلك الآخر، والبعض لم يمتلك الشجاعة للإعلان عن إصابتهم حتى الآن. 

وكان مهرجان الجونة السينمائى يضم عدد كبير من نجوم الفن، وكان بعضهم لم يطبق الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات أو الحفاظ على التباعد الاجتماعى، كما أقيم فى المهرجان اكثر من حفلة واخرهم حفل الفنان عمرو دياب، الذى حضر فيه عدد كبير من النجوم. 

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