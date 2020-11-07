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أخبار العالم

الأردن.. 3554 إصابة جديدة و45 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:11 م
إصابات كورونا -
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
 أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل (3554)  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية  حيث احتلت العاصمة الأردنية عمان المرتبة الاولي في عدد الإصابات ب  (1731). 

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم ان  إجمالي  حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى (104,802) حالة.

و أفادت الصحة الاردنية  بتسجيل (45) حالة وفاة،  ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,181) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (196) حالة، فيما غادرت (123) حالة. المستشفيات بعد شفائها وفق ماذكرته الوزارة الاردنية في بيانها. 

ووصل إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا (1,914) حالة، منهم (399) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وزعمت الصحة الاردنية بأنه تمّ إجراء (13,642) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,017,631) فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (26.1٪؜).

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