الأردن.. 3554 إصابة جديدة و45 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل (3554) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث احتلت العاصمة الأردنية عمان المرتبة الاولي في عدد الإصابات ب (1731).





وأوضحت الوزارة في بيان اليوم ان إجمالي حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى (104,802) حالة.





و أفادت الصحة الاردنية بتسجيل (45) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,181) حالة.





وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (196) حالة، فيما غادرت (123) حالة. المستشفيات بعد شفائها وفق ماذكرته الوزارة الاردنية في بيانها.





ووصل إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا (1,914) حالة، منهم (399) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.



