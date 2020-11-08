أهالي الظواهرية في الشرقية يطالبون بتركيب ماتور كهربائي بديل للديزل .. صور

ناشد المواطن عبدالرازق حسن حسين، إهالي قرية جمعان والبراكسة والستين وأبو اليل التابعين للوحدة المحلية بالظواهرية مركز الحسنية محافظة الشرقية ، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، المسئولين تركيب رافع مياه كهربائى بديل للديزل .





ويقول فى رسالته : نثتغيث بكم من إهمال المسولين فى شركة مياة الشرب بمركز الحسنية ومنشاة ابوعمر محافظة الشرقية حيث يوجد رافع مياةديزل يعمل بالسولار يرفع فى خط جمعان قطر ٤بوصة إلى القرى المذكورة عليةعلى حساب الموطنين ومع ذالك يتم تحصيل فوتير المياة كل شهر من الموطنين اى يتم تحصيل تكلفت المياة مرتين مره فى سولار وزيت واصلاح مكينة الرفع الديزل ومرة اخرى فى الفواتير الشهريه ومع ذلك المياة غير صالحة للشرب وبنشترى مياة بالجركن من السيارة بثمن ٣جنيه للجركن الواحد ممايحمل المواطنين تكلفة فواق طاقتهم المعيشية .





وأضاف : تقدمنا الى المهندس إبراهيم الطحاوية رئيس شركة مياة الشرب بمركز الحسنية لتركيب متور رافع كهرباء بدل الديزل رفض تركيب المتور الرفع بحجت مصدر الكهرباء بيقول حد من الموطنين يقدم على عداد كهرباء على حسابه وانا اجيب المتور او مفيش غير المكنة دى هيه اللى موجوده علما ان محول الكهرباء على بعد٣٠متر .





وناشد المواطن رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف المعاينة على الطبيعه وتركيب متور رافع كهرباء بدل المكنة الديزل لكسرة الاعطال به وتحميل الموطنين تكلفة الإصلاح والسولار وغيار الزيت .

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