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تعليم

15 نوفمبر.. جامعة حلوان تنظم حفل استقبال للطلاب الوافدين

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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كريم ناصر
ٱعلنت  إدارة الوافدين بجامعة حلوان عن تنظيمها  حفل استقبال للطلاب الوافدين الجدد والقدامى بالجامعة ، فى إطار حرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين.

ومن المقرر أن تقام  فعاليات الاحتفال فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020 بقاعة  الدكتور حسن حسنى بمقر الحرم الجامعى عين حلوان . 

وأكد إدارة الوافدين بجامعة حلوان حرصها على متابعة الطلاب  بمختلف الكليات، واجتذابهم للجامعة وتوطيد علاقاتهم وانتمائهم لها من خلال يوم ترحيبى بالطلاب الوافدين الجدد والقدامى، وتعريف الطلاب بالبرامج الجديدة من خلال عرض مختصر لجميع البرامج الجديدة بالجامعة، والخدمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها إدارة الوافدين.

وعلى جانب آخر .. قال الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس  جامعة حلوان لشئون تعليم الطلاب، ان مواعيد انتخابات اختيار رئاسة اتحاد الطلاب بجامعة حلوان لم يتم تحديدها بعد . 

وأوضح الدكتور حسام الرفاعى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، ان الجامعة ما زالت فى انتظار قرار المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى.

وتهدف الأنشطة الطلابية إلى توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.


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وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، سبق وأن أوضح أن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة  كافة أنشطتها الطلابية  الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.

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