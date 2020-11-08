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اقتصاد

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتعهدان بالوصول إلى اتفاق تجاري وسط خلافات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:01 ص
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
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وكالات
قال الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة في المحادثات حول اتفاق تجاري بينهما لكن الجانبين تعهدا بتكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق.

وبعد اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال كلاهما إن المحادثات ستستمر في لندن الأسبوع المقبل لكن النقاط الشائكة الرئيسية لا تزال قائمة.

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 وقال متحدث باسم مكتب جونسون "أوضح رئيس الوزراء أنه بينما تم إحراز بعض التقدم في أحدث جولة من المناقشات، لا تزال هناك خلافات كبيرة في عدد من المجالات، بما في ذلك ما يتعلق بتكافؤ الفرص
و(مصائد) الأسماك".

وصدرت رسالة مماثلة من فون دير لاين.

وقالت على تويتر "تم إحراز بعض التقدم، لكن لا تزال هناك اختلافات كبيرة خاصة على صعيد تكافؤ الفرص ومصائد الأسماك".

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا في يناير كانون الثاني الماضي، لكنها تتبع قواعد الاتحاد منذ ذلك الحين. ويحاول الجانبان الاتفاق على علاقتهما التجارية المستقبلية.

وتنتهي فترة انتقالية في 31 ديسمبر المقبل، لكن المفاوضين ما زالوا يحاولون التوصل إلى اتفاق لحماية تجارة سنوية تُقدر قيمتها المحتملة بتريليون دولار.

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