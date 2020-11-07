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أخبار العالم

الإعلام ليس من يقرر من هو الرئيس.. حلفاء ترامب يتحدون: الانتخابات لم تنته بعد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:25 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
أكد عدد من حلفاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أن معركة الانتخابات الرئاسية "لم تنته"، في ظل استمرار عملية الفرز.

وقال السيناتور الجمهوري جوش هالي في تغريدة على تويتر "لا تستطيع وسائل الإعلام تحديد من هو الرئيس.. عندما يتم فرز جميع الأصوات الصحيحة من الناحية القانونية، وتنتهي عمليات إعادة الفرز، ومعالجة مزاعم التزوير، سنعرف من هو الفائز".

وقال جودي أرينجتون عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية تكساس إنه لن يكون من الحكمة الاعتراف بأي نتيجة قبل أن تكون إعادة الفرز نهائية وأن تنظر المحاكم في تلك العملية وتقرر أنها عادلة ودقيقة.

وأكدت رونا ماكدانيال رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري "لا يقرر الإعلام من سيفوز بالانتخابات .. الناخبون هم من يفعلون ذلك".

وتابعت في تغريدة على تويتر "في حالات متعددة ، تكون الهوامش متقاربة للغاية مع استمرار العد ، ويتجه العديد منها إلى عمليات إعادة الفرز".

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

وأضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني أعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي،  في تغريدة عبر حسابها بموقع: "حافظنا على الجمهورية! ألف مبروك لجو بايدن انتصاره لروح بلادنا.. ألف مبروك لكامالا هاريس على صنع التاريخ.. إنه وقت التعافي ووقت النمو معًا".

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