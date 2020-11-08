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مرأة

مش هيبان عليكي سن.. ماسك طبيعي يمنحك شبابا دائما

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
مش هيبان عليكي سن....
مش هيبان عليكي سن.... ماسك طبيعي يجعلك شباب دائم
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أسماء عبد الحفيظ

تحلم جميع السيدات بشباب دائم وبشرة خالية من التجاعيد ولا يظهر عليها عمر، لذلك نكشف لك عن مسك طبيعي يجعلك شباب دائم ويحارب التجاعيد وظهر السن.


عرضت خبيرة التجميل رشا شلباية، طريقة تحضير ماسك الجزر للحصول على إطلالة مميزة وبشرة مشدودة وخالية من التجاعيد.

مكونات:
ملعقة كبيرة نشاء
5 ملاعق كبيرة عصير جزر طبيعي
ملعقة كبيرة زبادي
نصف كوب ماء بارد

خطوات التحضير:
-أضيفي النشاء إلى الماء البارد وامزجيه جيدا، ثم أضيفي نصف كوب من الماء الفاتر وقومي بتسخين المزيج على نار هادئة حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

-اتركي العجينة لتبرد، ثم ضعي عصير الجزر والزبادي، وقلبي جيدا حتى تتداخل المكونات.

-افردي القناع على وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر وستلاحظين الفرق واضحا.

-ضعى هذا القناع على بشرتك من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع لتحصلي على نتيجة مميزة.

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