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محافظات

استجابة لـ صدى البلد. نزح المياه من الشوارع الجانبية بـ ميامي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:23 ص
نزح المياه
نزح المياه
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أحمد بسيوني

بدأ رجال الصرف الصحي في الساعات الأولى من اليوم الأحد بنزح المياه من الشوارع الجانبية من منطقة ميامي، وذلك بعد الاستغاثات التي أرسلها الأهالي لصدى البلد حول تراكم المياه ودخولها المحلات بالمنطقة.


وقامت سيارة الصرف بنزح المياه من شوارع ميناء أغادير وصالح حرب والشوارع المجاورة، بعد هطول سيول من الأمطار أدت إلى غلق الشنايش ومطابق الصرف.


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وشهدت منطقة ميامي، شرق الإسكندرية، تراكم غير طبيعي من مياه الأمطار بعد سيول الأمطار التي هبطت على الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح السبت، نظرًا لعدم الاهتمام بشبكة الصرف الصحي بالمنطقة الراقية التي تلقى إهمالًا كبيرًا، رغم تقديم الأهالي مئات البلاغات لشركة الصرف الصحي وحي ثان المنتزه.


واستغاث الأهالي بالمنطقة، وبالتحديد شوارع ميناء أغادير، وشارع محمد صالح حرب والشوارع المجاورة، وهي شوارع متفرعة من شارع 45 الرئيسي ناحية الكورنيش بمحافظ الإسكندرية من أجل حل هذه المشكلة التي تتزامن مع كل نوة داخل المدينة.


ورصدت عدسة صدى البلد تراكم مياه الأمطار حتى وصلت إلى داخل المحلات، والعمارات، وغرقت جميع السيارات والمحلات في هذه الشوارع، بالرغم من أنها منطقة حيوية للغاية في شرق المدينة.


وشهدت محافظة الإسكندرية، بعد غروب الشمس مباشرة، هطول الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، عقب ليلة عاصفة شهدتها جميع أنحاء مدينة الإسكندرية، وأدت إلى غرق عدد من الشوارع الرئيسية بالمياه، نظرًا لكمية مياه الأمطار غير المسبوقة، والتي تفوق القدرة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.

استجابة لـ صدى البلد. نزح المياه من الشوارع الجانبية بـ ميامي
استجابة لـ صدى البلد. نزح المياه من الشوارع الجانبية بـ ميامي
استجابة لـ صدى البلد. نزح المياه من الشوارع الجانبية بـ ميامي

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