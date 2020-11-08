حان وقت شفاء أمريكا.. هكذا احتفت الصحف العالمية بفوز بايدن على ترامب بالرئاسة

كان إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بمثابة نصر كبير احتفت به الصحف العالمية خاصة الأمريكية منها، في الوقت الذي رفض فيه ترامب الاعتراف بهذا الأمر وعدم تنازله عن الرئاسة.





وأصبح بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر يناهز الـ 78 عامًا، وذلك بعد أن حصل على أكثر من 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، حيث من المقرر أن يتولى قيادة البلاد فعليًا في 20 يناير المقبل، ويحدث ذلك في حفل لتنصيبه، يقام في العاصمة واشنطن، حيث يؤدي الرئيس ونائب الرئيس الجديدان يمين المنصب أمام رئيس المحكمة العليا.





وتصدر عنوان "بايدن يهزم ترامب" افتتاحيات الصفحات الأولى لكل من صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، فيما عنونت صحيفة " لوس أنجلوس تايمز" افتتاحيتها بـ"بايدن يفوز".





وقالت صحيقة "نيويورك تايمز" إن الرئيس المنتخب جو بايدن، خاطب فجر اليوم الأحد، الأمة الأمريكية للمرة الأولى كرئيس منتخب، قائلًا: "هذا هو الوقت المناسب للشفاء في أمريكا".





وأضاف بايدن: "فلتبدأ هذه الحقبة القاتمة من الشيطنة في أمريكا على الانتهاء من هنا والآن".





ولفتت إلى أن جو بايدن، البالغ من العمر 77 عامًا، والذي يصبح الرئيس الـ 46 وأكبر رجل يتولى المنصب على الإطلاق، على 273 صوتًا من الهيئة الانتخابية بعد الانتهاء من فرز ولاية بنسلفانيا له وفوزه بها.





وأوضحت أن هذا الفوز أيضا قدم لحظة لصنع تاريخ زميلته السيناتور كامالا هاريس من كاليفورنيا، والتي أصبحت كأول امرأة وأول شخصية من أصول آسيوية جنوبية يتم انتخابها لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.





فيما قالت صحيفة "نيويورك بوست" المحافظة، إن جو بايدن هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة. وجاء في الصفحة الأولى من طبعتها: "حان وقت جو".





وأظهرت الصفحة الأولى صورة بايدن مبتسما ويصفه المقال الرئيسي بأنه "الرئيس المنتخب"، في الوقت الذي يرفض ترامب الإقرار بالهزيمة في الانتخابات.





وذكرت صحيفة "بي بي سي" البريطانية، أن جو بايدن أنه حان الوقت لمداواة أمريكا في أول خطاب ألقاه فجر اليوم الأحد كرئيس منتخب بعد إعلان فوزه برئاسة الولايات المتحدة، متعهدا "بعدم تقسيم البلاد ولكن توحيدها".





كما خاطب أنصار ومؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذين لم يصوتوا لصالحه قائلا لهم: "دعونا نعطي بعضنا البعض فرصة".





ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب لم يتنازل بعد عن الرئاسة ولم يظهر ويتحدث علنًا منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية، بينما كان يلعب الجولف، مشيرة إلى أن حملته رفعت وابلًا من الدعاوى القضائية في ولايات مختلفة، لكن مسؤولي الانتخابات يقولون إنه لا يوجد دليل على تزوير التصويت ضده، كما أدعى.





فيما شهدت المدن الكبرى، احتفالات كبرى بعد أن أعلنت وسائل الإعلام فوز بايدن أمس السبت، بينما تظاهر أنصار ترامب في بعض المدن لكن لم ترد تقارير عن نشوب مناوشات ووقوع حوادث بينهم.





أما صحيفة "جارديان" البريطانية، فقالت إن الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، قدما رسالة أمل بعد فوزهما في الانتخابات، فطوال حملة بايدن الانتخابية، كان يتحدث عن كيف كان يركض لاستعادة "روح أمريكا"، وفي خطاب النصر أعاد تلك المشاعر مرة أخرى، داعيا الأمريكيين إلى الوحدة ومتعهدا بالعمل كرئيس لكل البلاد لا يسعى إلى التقسيم ولكن الوحدة والانتماء.





كما قالت كامالا هاريس أيضا: "يجب أن نجعل وعد الدولة حقيقيًا للجميع، بغض النظر عن عرقهم أو عقيدتهم أو هويتهم أو إعاقتهم".





أن وكالة "نوفوستي" الروسية ذكرت أن قلوب سكان نيويورك المجتمعين في تايمز سكوير، تأثرت كثيرا بكلمات جو بايدن وكامالا هاريس، حول الأقليات وحول توحد السكان.





وذكر مراسل الوكالة، أن هاريس وبايدن تحدثا في ديلاوير وتم بث كلمتيهما في ساحة تايمز سكوير على شاشة كبيرة. وعند صعود هاريس إلى المنصة، انفجر الجمهور بالهتاف.





وصرخ الجمهور "لقد فعلناها". لم تستطع بعض النساء حتى كبح دموعهن، وارتفعت الهتافات في الساحة، عندما أعلنت هاريس، أنه باختيار بايدن، اختار شعب الولايات المتحدة الأمل والوحدة.





وسلطت صحيفة "فرانس 24" الضوء على إسراع قادة العالم بالتهنئة بعد إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، معبرين عن استعدادهم لبناء "شراكة قوية" مع الولايات المتحدة.





وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريده أنه يتطلع إلى "العمل" مع الرئيس الأمريكي المنتخب الجديد "لمواجهة التحديات الراهنة".





وهنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وشددا على رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء "شراكة قوية" مع الولايات المتحدة.





فيما ذكرت "دويتشه فيله" الألمانية أن هناك ارتياحا في ألمانيا بفوز بايدن، وقال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير إن الرئيس المنتخب الجديد سيجد أن برلين مستعدة للوقوف إلى جانبه من أجل عالم أفضل وأكثر سلاما وعدلا.





وقالت المستشارة أنجيلا ميركل في رسالة على تويتر "أتطلع للتعاون مستقبلا مع الرئيس بايدن"، مضيفة "صداقتنا عبر الأطلسي لا غنى عنها إذا كنا نريد التصدي للتحديات الجسام في عصرنا".





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي علم بخسارته في الانتخابات أثناء ممارسة لعبة الجولف، يختبأ في البيت الأبيض، حيث يعاني من الغضب ويشعر بالخداع بسبب النتيجة، بينما أضاء الموظفون شموع برائحة الورد لتهدئة حالته المزاجية.





وأخبر المطلعون أن الحالة المزاجية داخل البيت الأبيض لا تزال مضطربة وسامة وجنونية بينما يتناول الرئيس ودائرته الداخلية الوجبات السريعة.





وقال مصدر للصحيفة إن ترامب ليس لديه خطاب تنازل جاهز ولا ينوي الاعتراف برئاسة جو بايدن، وهو يختبأ داخل البيت الأبيض محاطا بأسرته وجيش من المحامين.





وأوضح المصدر أن ترامب في حالة جنونية ويقول إن بايدن سيكون رئيسًا زائفًا، مشيرا إلى أنه لن يحضر في 20 يناير حفل تنصيب الأخير كرئيس لأمريكا، لأنه سيكون إهانة للديمقراطية.