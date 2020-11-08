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فن

رحمة حسن تطل على متابعيها بـ «عفوية»

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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القسم الميدانى

نشرت الفنانة الشابة "رحمة حسن" صورا ومقطع فيديو قصير لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لمتابعيها على حسابها الشخصي.

 

وظهرت فيها بشكل عفوي بدون اي مكياج، مرتدية بلوزة باللون الفوشيا، وشعرها الكيرلي الذهبي الجميل.

 

وعلقت عليها: "حرفيا صحيت من النوم بهذا الشكل"، وعبر متابعيها لها عن حبهم الشديد لها على اي حال.

 

وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن. 

 

ويعد مسلسل "سابع جار من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي
، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر

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