رحمة حسن تطل على متابعيها بـ «عفوية»

نشرت الفنانة الشابة "رحمة حسن" صورا ومقطع فيديو قصير لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لمتابعيها على حسابها الشخصي.

وظهرت فيها بشكل عفوي بدون اي مكياج، مرتدية بلوزة باللون الفوشيا، وشعرها الكيرلي الذهبي الجميل.

وعلقت عليها: "حرفيا صحيت من النوم بهذا الشكل"، وعبر متابعيها لها عن حبهم الشديد لها على اي حال.

وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن.