رئيس جامعة أسوان يشارك في فعاليات اليوم الرياضي لأعضاء هيئة التدريس.. شاهد

شارك الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان فى فعاليات اليوم الرياضي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة ضمن فعاليات مباردة الرياضة أمن قومي التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .





وبدأت فعاليات اليوم الرياضي بإستاد الجامعة بالحرم الجامعي بصحاري حيث تم تنفيذ مراحل للجري مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي محمد على نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية .





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ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب أن الرياضة أصبحت أسلوب حياة، وفي ظل إكتمال المنشاءات الرياضية بالجامعة أصبحت الفرصة متاحة للجميع المشاركة في الرياضة وفي مختلف الألعاب الرياضية .





وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن استاد الجامعة الذي تم تجهيزه علي أعلي مستوي وبقوة استيعابية 2000 متفرج من الجمهور ويضم قاعة كبار الزوار ومكاتب إدارية وبتمارس عليه جميع الأنشطة الطلابية والمنافسات الكروية، كما تم الإنتهاء أيضًا من عدة ملاعب متعددة الأغراض ملعب كرة السلة والطايرة والكرة الشاطئية وكرة اليد وأصبحت الجامعة اليوم لديها القدرة علي إستضافة المهرجانات الطلابية الرياضية والبطولات الجامعية التي تقام في سياق الأنشطة الطلابية علي مدار العام الجامعي 2020/2021 .





فيما أضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ان كلية التريية الرياضية بالجامعة من خلال أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعميد الكلية يقومون بتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية علي ملاعب الجامعة والعمل علي نشر فكرة الرياضة حق للجميع و تبني اهداف المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي التي اطلقهتا القيادة السياسية وقد تم تفعيل تلك المبادرة بداية من اليوم الاول من العام الدراسي .





بينما أشار الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية أن الكلية وضعت خطة تنفيذ للمبادرة بتخصيص يومين للمشاركة الجميع في ممارسة الرياضة كل يوم أحد ويوم الثلاثاء من كل أسبوع تحت مفهوم الرياضة أصبحت أسلوب حياة وشارك اليوم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للممارسة الرياضية بمختلف أنشطتها .