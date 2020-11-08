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تعليم

بروتوكول تعاون بين أسوان والجامعة الألمانية لتطوير المدينة.. صور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:00 م
جانب من البروتوكول
جانب من البروتوكول
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شاذلى عبد الفتاح
قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، بتوقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة لتنفيذ مشروع الهوية البصرية والإستفادة من خبرات الجامعة وإمكانياتها الفنية والتكنولوجية والإدارية فى مجالات التصميم والتطوير لدعم المدينة جماليًا وتخطيطيًا ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير مدينة أسوان برؤية جديدة تحمل روح الإبداع والابتكار.

وحضر الفعاليات الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة والدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بجانب لفيف من الأساتذة والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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وخلال فعاليات توقيع البرتوكول، أشاد اللواء أشرف عطية بالتعاون البناء والمثمر بين عاصمة الشباب والثقافة الأفريقية وبين الجامعة الألمانية لإضفاء اللمسة الجمالية والمظهر الحضارى لجوهرة النيل الساحرة  من خلال خلق هوية بصرية وطابع متميز لعناصر ومنتجات منظومة السياحة بأسوان.

وأشار المحافظ إلى دور ذلك فى تحقيق الترويج والتسويق السياحى المناسب للمحافظة باعتبارها أهم مقاصد السياحة العالمية، نظرًا لتفردها بتنوع المقومات والأنماط السياحية مثل السياحة الأثرية والبيئية والتسويقية والعلاجية والنيلية، علاوة علي سياحة السفاري والصيد بجانب سياحة المؤتمرات والمهرجانات فضلًا عن امتلاكها لمخزون هائل من الإبداع الإنساني والحضاري والموروث الثقافي المتنوع والذي يعكس روح الأصالة وعراقة التاريخ.

كما أوضح أشرف عطية أن أسوان تعد حاليًا عنوانًا للمستقبل الواعد بإنجازاته فى صورة مشروعات عملاقة تدعمها الدولة والحكومة المصرية بكل قوة من بينها أكبر مشروع حضارى لتطوير وتجميل السوق السياحى القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل لتصبح بحق عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
بروتوكول تعاون بين أسوان والجامعة الألمانية لتطوير المدينة.. صور
بروتوكول تعاون بين أسوان والجامعة الألمانية لتطوير المدينة.. صور
بروتوكول تعاون بين أسوان والجامعة الألمانية لتطوير المدينة.. صور

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