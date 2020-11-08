بروتوكول تعاون بين أسوان والجامعة الألمانية لتطوير المدينة.. صور

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، بتوقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة لتنفيذ مشروع الهوية البصرية والإستفادة من خبرات الجامعة وإمكانياتها الفنية والتكنولوجية والإدارية فى مجالات التصميم والتطوير لدعم المدينة جماليًا وتخطيطيًا ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير مدينة أسوان برؤية جديدة تحمل روح الإبداع والابتكار.





وحضر الفعاليات الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة والدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بجانب لفيف من الأساتذة والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.





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وخلال فعاليات توقيع البرتوكول، أشاد اللواء أشرف عطية بالتعاون البناء والمثمر بين عاصمة الشباب والثقافة الأفريقية وبين الجامعة الألمانية لإضفاء اللمسة الجمالية والمظهر الحضارى لجوهرة النيل الساحرة من خلال خلق هوية بصرية وطابع متميز لعناصر ومنتجات منظومة السياحة بأسوان.





وأشار المحافظ إلى دور ذلك فى تحقيق الترويج والتسويق السياحى المناسب للمحافظة باعتبارها أهم مقاصد السياحة العالمية، نظرًا لتفردها بتنوع المقومات والأنماط السياحية مثل السياحة الأثرية والبيئية والتسويقية والعلاجية والنيلية، علاوة علي سياحة السفاري والصيد بجانب سياحة المؤتمرات والمهرجانات فضلًا عن امتلاكها لمخزون هائل من الإبداع الإنساني والحضاري والموروث الثقافي المتنوع والذي يعكس روح الأصالة وعراقة التاريخ.



