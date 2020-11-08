برفقة احمد زاهر وهيدي كرم.. نيرمين الفقي تنشر صورة من كواليس لؤلؤ

نشرت الفنانة نيرمين الفقى صورة جديدة من كواليس مسلسل " لؤلؤ" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت نيرمين الفقي فى الصورة برفقة الفنان احمد زاهر، هيدى كرم، وعلقت على الصورة قائلة: "تصوير اليوم باقي ايام أن شاء الله علي انتهاء التصوير".







مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.







مسلسل "لؤلؤ"، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.





