غلق أي محل لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية.. التنمية المحلية توضح

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن الوزارة تنفذ التعليمات الصادرة من اللجنة الخاصة بفيروس كورونا ومن رئاسة الوزراء، موضحًا أنه يتم غلق أي محل لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.









وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" أنهم يتابعون تنفيذ قرار العمل بـ نسبة 50%، من العملاء، وأن يكون فى المحل كاشف حراري، ويكون هناك تعقيم.









ولفت إلى أن المحل أو المطعم غير الملتزم يتم غلقه لمدة 3 أيام، ولذلك على الجميع الالتزام حتى لا يتم الإغلاق.









وفى نفس السياق تحدث عن استعداد المحافظات لموجة الطقس السيئ، وقال إن المحافظات بالكامل على أتم الاستعداد، وأشار إلى أن أصعب محافظة عانت من الأمطار هى محافظة الإسكندرية.









وأوضح أن الأمطار فى الاسكندرية عالية جدًا، و هناك تواصل مع محافظ الإسكندرية بشكل مستمر، ويتم ضخ الآلات و المعدات المطلوبة لرفع المياه أو شفطها.



