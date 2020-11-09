كيف ستتعامل إدارة بايدن مع أزمة سد النهضة؟.. عمرو موسى يجيب ..فيديو

أجاب عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، عن سؤال "بعد رحيل الرئيس الأمريكى ترامب.. كيف ستتعامل إدارة بايدن مع أزمة سد النهضة وما سيجد على الملف والمفاوضات؟".





قال عمرو موسى، في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية، إن هناك موضوعات كثيرة تحتاج إلى شرح مثل سد النهضة والأزمة الليبية، وسوريا والقرن الأفريقي، لـ الإدارة الأمريكية الجديدة.





وأشار عمرو موسى، إلى أن "ا لولايات المتحدة مازالت مقاربتنا لها قائمة، ونحتاج إلى مساعدتها، وأيضًا مصر لجأت لـ الاتحاد الأفريقي في أزمة سد النهضة".





وكشف عن أن ملف سد النهضة متوسط المدى، وهناك ملفات كثيرة نحتاج لـ طرحها على الإدارة الأمريكية الجديدة.





وأوضح أن نتائج الانتخابات الجديدة فى أمريكا وضعت على عاتق مصر مسئولية كبيرة لإعادة التفاهم وطرح السياسية المصرية والمصلحة المصرية والمصلحة الإقليمية.



