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إثيوبيا تستقوى بجهات خارجية.. خبير مياه يكشف عن الخطوة المقبلة في أزمة سد النهضة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:58 م
سد النهضة
سد النهضة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور ضياء القوصى، خبير المياه ومستشار وزير الرى الأسبق، إن إثيوبيا تحاول دائما كسر الوساطة فى حل أزمة سد النهضة، متابعا بقوله: "منطق الجانب المصرى معقول حتى الآن، وأتصور أن تكون الخطوة التالية فى الأزمة هى العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن للأسف الشديد".

وأضاف القوصي، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن المماطلة والرعونة والتنطع من الجانب الإثيوبى فى أزمة سد النهضة؛ يشاهده العالم بأكمله، حتى يعلم العالم أن مصر من حقها اتخاذ أى قرار لحل الأزمة فى الوقت المناسب، متابعا: "لابد أن يكون لنا موقف يشهد عليه العالم على هذه التطورات اللى احنا عشناها طوال 10 سنوات، وكم كان الجانب المصرى صبورا على هذه المماطلات".

وأوضح خبير المياه ومستشار وزير الرى الأسبق، أن الجانب المصرى قدم الكثير من الحلول والتنازلات لإثيوبيا فى المفاوضات، وأهل المعرفة يعلمون بهذه الأمور، مؤكدا: "المصريين لن يتوانوا أبدا عن تقديم حلول لحل الأزمة ولكن نحن أمام طرف غريب وهؤلاء الاخوة الإثيوبيين مع الأسف يستقوون بأحد".

واستطرد: "أنا متأكد أن هناك جهات وراء إثيوبيا، ولا يمكن أن تفعل هذه التصرفات؛ إلا لما تكون بتستقوى بالغير"، مشددا: "مسألة المياه مسألة حياة أو موت، والمصريين ليس لديهم أى تنازل عن متر واحد من المياه، ومتأكد 100% ان هناك استقواء بالغير من قبل إثيوبيا، ولكن لن يكون ذلك أبدا على حساب مصر".

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