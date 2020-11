بايدن يرتدى الكمامة ويزور الكنيسة وقبر ابنه وزوجته.. وترامب يعود لـ الجولف.. فيديو

بدأ جو بايدن، الرئيس الأمريكي الجديد الذي سينصّب قريبا، يومه الأول في العمل بالذهاب إلى الكنيسة.

وظهر بايدن عند وصوله إلى سانت جوزيف في كنيسة برانديواين للروم الكاثوليك بالقرب من منزله في ويلمنجتون بولاية دولاوير، مرتديا كمامة زرقاء، رفقة ابنته آشلي وحفيده المراهق هانتر، نجل ابنه الراحل بو.

وبحسب شبكة "سكاي"، فعندما عادت الأسرة، زاروا قبور، بو، الذي توفى بسرطان المخ عام 2015، وقبر نيليا، زوجة بايدن الأولى، التي توفيت في حادث سيارة عام 1972 مع ابنتها ناعومي البالغة من العمر عامًا واحدًا.

في هذه الأثناء، عاد دونالد ترامب إلى ملعب الجولف في أحد أنديه في سترلينج بولاية فيرجينيا. ولم يلقِ خطابًا بعد منذ أن انتهت انتخابات 2020 الأمريكية يوم السبت.

ووصف الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش بايدن بأنه "رجل صالح" "حصل على فرصته لقيادة وتوحيد بلادنا".

ويواصل ترامب الادعاء بوجود مخالفات في التصويت دون تقديم أي دليل، لكن بوش قال أن "العديد من إخواننا المواطنين شاركوا في هذه الانتخابات هي علامة إيجابية على صحة ديمقراطيتنا".

