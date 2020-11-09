AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يرتدى الكمامة ويزور الكنيسة وقبر ابنه وزوجته.. وترامب يعود لـ الجولف.. فيديو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
بدأ جو بايدن، الرئيس الأمريكي الجديد الذي سينصّب قريبا، يومه الأول في العمل بالذهاب إلى الكنيسة.

وظهر بايدن عند وصوله إلى سانت جوزيف في كنيسة برانديواين للروم الكاثوليك بالقرب من منزله في ويلمنجتون بولاية دولاوير، مرتديا كمامة زرقاء، رفقة ابنته آشلي وحفيده المراهق هانتر، نجل ابنه الراحل بو.

وبحسب شبكة "سكاي"، فعندما عادت الأسرة، زاروا قبور، بو، الذي توفى بسرطان المخ عام 2015، وقبر نيليا، زوجة بايدن الأولى، التي توفيت في حادث سيارة عام 1972 مع ابنتها ناعومي البالغة من العمر عامًا واحدًا.

في هذه الأثناء، عاد دونالد ترامب إلى ملعب الجولف في أحد أنديه في سترلينج بولاية فيرجينيا. ولم يلقِ خطابًا بعد منذ أن انتهت انتخابات 2020 الأمريكية يوم السبت.

ووصف الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش بايدن بأنه "رجل صالح" "حصل على فرصته لقيادة وتوحيد بلادنا".

ويواصل ترامب الادعاء بوجود مخالفات في التصويت دون تقديم أي دليل، لكن بوش قال أن "العديد من إخواننا المواطنين شاركوا في هذه الانتخابات هي علامة إيجابية على صحة ديمقراطيتنا".



بايدن يرتدى الكمامة ويزور الكنيسة وقبر ابنه وزوجته.. وترامب يعود لـ الجولف.. فيديو

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بايدن: مزاعم الفساد محاولة أخيرة لتشويه سمعة عائلتي

الموت والسرطان والإدمان.. جو بايدن رئيس محتمل بمآس سابقة

شاهد.. ترامب يغادر البيت الأبيض مع اقتراب هزيمته في الانتخابات

تذهب عائلة وتأتي أخرى.. ماذا نعلم عن سكان البيت الأبيض الجدد بعد فوز بايدن؟

دخل من باب جانبي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ ترامب في البيت الأبيض

رفض الهزيمة .. ترامب يستعد لرحلة قضائية لإثبات فوزه بالانتخابات

ترشيحاتنا

مشادة بين محمد صلاح وساديو ماني بـ مباراة الريدز والسيتي.. ماذا حدث؟

فشل لا يتوقف.. الكشف عن تحويلات بنكية للهارب بلال فضل للهجوم على مصر

شكله تاسع أو عاشر.. أحمد موسى: مرتضى منصور قد لا يتمكن من الإعادة

طقس الاثنين.. أمطار غزيرة على السواحل.. والقاهرة تصل لـ 16 درجة

إعلامي كبير يعتذر لمطرب المهرجانات عمر كمال على الهواء .. فيديو

قائد المنتخب الأولمبي: عضو إدارة الأهلي رفض مساعدتي.. وشقيق محمد صلاح إداني 100 جنيه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فراق 20 عامًا.. تيك توك يتسبب في اجتماع شمل شقيقتين توأم.. شاهد

بعد 4 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين غرقًا في شهر العسل

وائل جسار.. 10 صور من حفله بدار الأوبرا