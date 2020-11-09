إصابة مرشح مجلس النواب بدائرة بنها بفيروس كورونا

أعلن الدكتور جمال حجاج مدير عام التأمين الصحي بمحافظة القليوبية والمرشح لعضوية مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر إصابته باشتباه كورونا ، يوم الخميس الموافق الخامس من نوفمبر ودخوله العزل الطبي وإدارته للعملية الانتخابية من داخل العزل.









وقال المرشح في بيان أعلنه على صفحته : "شاءت إرادة الله ولا راد لقضائه وإرادته أن أصاب باشتباه كورونا يوم الخميس 5 نوفمبر ودخلت العزل الطبي ونحن راضون كل الرضا بما يكتبه الله لنا .. وأدرت الانتخابات مع زملائي وإخواني وأهلي من داخل غرفة العزل الطبي، حرصا مني على عدم الاختلاط بكم واكون سبب فى إيذاء أحد منكم".





وكانت غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية قد أعلنت انتهاء التصويت في كافة لجان المحافظة حيث أغلقت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 11 مركز ومدينة وحي أبوابها بعد انتهاء فترة التصويت.





وأعلنت غرفة العمليات أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس النواب التي جرت على مدار يومي السبت والأحد، بلغت 27.6% من إجمالي أعداد المقيدين في كشوف الناخبين بمحافظة القليوبية.





وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن عملية التصويت مرت بسلام وهدوء وأن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى تتعلق بالانتخابات مشيرا إلى التنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة على مدار اليومين لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه ودون أي معوقات.





وأكد محافظ القليوبية أن اللجان الانتخابية شهدت أعلى درجة من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة بالتواصل مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء وذلك لتلقى أى شكاوى وسرعة الاستجابة وحلها فورا.