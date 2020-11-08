محافظ القليوبية: العملية الانتخابية تمت جيدا ولم نرصد أي شكاوى

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غلق اللجان الانتخابية وبدء فرز الاصوات وذلك خلال ترؤسه لغرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة ، مؤكدا أنه ومع نهاية اليوم الثاني وبعد غلق لجان الاقتراع لم يتم رصد أية شكوى أو مشكلة واجهت المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.









وثمن محافظ القليوبية الجهود الكبيرة التى بذلتها القوات المسلحة مع قوات الشرطة المصرية فى تأمين العملية الانتخابية بنطاق المحافظة ، كما اشاد المحافظ بجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى بالتعاون مع قطاعات المرافق والخدمات والتى كان لها الأثر البالغ فى انتظام سير العملية الانتخابية ،مقدما الشكر لكل مواطنى المحافظة وفى الطليعة منهم كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات التى حرصت على المشاركة فى هذا العرس الانتخابى.





كما أشاد المحافظ بالشباب الذين توافدوا على لجان التصويت فى القرية والمدينة، مؤكدا ان القليوبية دائما فى المقدمة من خلال مواطنيها الذين يتميزون بالمشاركة الفعالة فى كافة القضايا التى تتعلق باستقرار الوطن واستكمال مسيرته نحو التقدم والرقى والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





واكد الهجان إن العملية الانتخابية سارت بشكل جيد، مشيرا إلى أن نسبة إقبال المواطنين على اللجان اليوم الأحد، أكثر كثافة مقارنة بالأمس مشيرا إلى أن المرور تضمن التأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية وتأمين اللجان والناخبين، قائلًا إن هناك تميزًا في الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن أن الكمامات متوافرة بكميات وافية.