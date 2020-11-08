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محافظات

توافد الناخبين على لجان انتخابات النواب بالقليوبية فى يومها الثانى.. صور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:53 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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إبراهيم الهوارى
توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب فى يومها الثانى.


وشهدت محيط مقار اللجان تعزيزات وتواجد امنى مكثف لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

من جانبها قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمرور الميدانى على عدد من اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية ومتابعة الالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الأوضاع العامة للجان وتذليل كافة العقبات، مؤكدا توافر كل سبل الراحة لأفراد قوات التامين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة وظهور القليوبية بالشكل الحضاري.

وأشار إلى أنه يجرى متابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال ربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى في حالات الطوارئ والأزمات وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وناشد المحافظ المواطنين النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على صدارة المحافظة للمشهد الانتخابي وتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى محافظات المرحلة الثانية.

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