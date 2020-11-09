عباس أبو الحسن يكشف آخر تطورات بلاغه ضد باسم سمير الطبيب المتحرش به





وكتب عباس ابو الحسن ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "عن ماجري في بلاغ النائب العام ضد الطبيب المتحرش المتسلسل بالذكور باسم سمير واللذي مازال طليقا :أنا بكتب البوست دة عشان انا فعلا تعبت من الرد علي مئات التساؤلات من الأصدقاء والمتابعين والمعارف والمتضررين والصحافة والمهتمين بالشأن العام والجهات الحقوقية اللي جاتلي فترة الشهرين اللي فاتو ، والتساؤل هو : إيه يا عباس اللي حصل في التحقيق في إتهام التحرش اللي قدمته انت وتميم يونس و عدد من الضحايا والشهود ضد المتحرش الجنسي المتسلسل طبيب الأسنان باسم سمير اللي انا تقدمت به الي النيابة العامة والمتمثلة في مكتب سيادة النائب العام ؟؟ وإيه التأخير دة كله ؟ ودة معناة إيه ؟ في حاجة بتحصل احنا منعرفهاش ؟".





وأضاف: "هاقوم بالرد دون التعرض الي محتوي التحقيق نفسه لإنه مازال في يقيني ان الاتهام محل تحقيق ولا يجوز الخوض في تفاصيله ..وهذا ما حدث:أولا: في تاريخ ٣ / ٩ / ٢٠٢٠ قمت انا وتميم يونس ومجموعة أخري ببلاغ رسمي الي مكتب النائب العام عن طريق محامي قمنا بتوكيله جمعيا ضد المتحرش الشهير باسم سمير وأسردنا فيه، كل علي حدة ، وقائع تحرش محددة الفعل والزمان والمكان".





وتابع: "ثانيا: في نفس ذات اليوم ، ولم يمر اكثر من سويعات قليلة ، حتي فوجئنا وتفاجئ المجتمع التي هزته تلك القضية ، بقيام سيادة معالي النائب العام بالأمر بفتح التحقيق الفوري ونشر ذلك علي صفحة سادته الخاصة وصفحة النيابة العامة".





وقال: "ثالثا: بعد أقل من ٧٢ ساعة من أمر فتح التحقيق، تم إستدعائنا نحن الشاكيين جميعا عن طريق المحامي للمثول أمام نيابة إستئناف القاهرة بمبني مكتب النائب العام للإدلاء بأقوالنا والتحقيق معنا وتقديم ما معنا من أدلة وقرائن، و عليه فقد مثلنا جميعا بصحبة المحامي في تمام الساعة التاسعة صباحا كما حدد لنا عند مكتب النائب العام وقام عضويين نيابة رفييعين - -شديدي الحرفية والخلق العالي - بالتحقيق المتواصل مع كل منا علي انفراد وبالتدقيق في كل صغيرة وكبيرة بمثابرة وتمحيص مبهر . وقد انتهي التحقيق المتواصل معنا في تمام منتصف الليل ، أي جري التحقيق معنا ال ١٦ ساعة متواصلة بدون راحة".





رابعا: خلال التحقيقات قمنا بتقديم شريحة الكترونية تحتوي علي فيديوهات جنسية يندي لها الجبين قام بها المتهم في عيادته مع ذكور آخرين ، كما قدمت انا عشرات من المكالمات المسجلة من ضحاياه ومايقرب من ١٤٠ شهادة صوتية ومكتوبة من حسابات موثقة و قدمنا رسائل مسجلة من محامي المتحرش يهدد الضحية بالسجن إن ماتقدم بهذة الفيديوهات، و في خلال التحقيق قمنا كشاكيين وضحايا برفع دعوي تعويض مدني بملغ ١٠٠ الف جنيه مبدئيا لكل منا ودفع الرسوم المقررة".









خامسا: بعد مرور فترة طويلة من السكون قاربت الشهرين ،و نحن نعرف ان المتحرش حرا طليقا فطلبنا من المحامي الخاص بنا الذهاب الي نيابة إستئناف القاهرة للحصول علي نسخة من التحقيقات، لكنه لم يوفق في ذلك ولا في الحصول علي اي معلومة ، ولا حتي معرفة ان كان قد تم التحقيق مع المتهم من عدمه فعاد خالي الوفاض.





سادسا: اليوم يكون قد علي إتمام التحقيق معنا ٧٠ يوما والي الآن لم يتم القبض علي الطبيب المتحرش وهو لم يغادر البلاد وقد شوهد في نادي الجزيرة عدة مرات في مبني الشهر العقاري.





وتابع "أتخذ هذا البيان فرصة للتأكيد علي ثقتنا الكاملة في سيادة النائب العام والنيابة العامة ، كما أتقدم نيابة عني وعن باقي الشاكيين الي معاليه ، والمعروف عنه الشفافية الكاملة ، بالتكرم بإصدار بيان توضيحي من سيادته ، أو من نيابة إستئناف القاهرة ، حيث اننا ننتظر بفارغ الصبر إحالة النيابة أوراق التحقيق لنظرها امام القضاء . إن ما يتردد الآن بين العامة ان هذا الطبيب المتحرش " مسنود " وعلاقاته تخول له بقاء الملف " في الدرج" - كما يقولون - حيث انه كان يعالج كثيرا من الفنانين و بعض رجال الحكومة وعلي رأسهم سيادة رئيس الوزراء الحالي والذي يجمعه مع عدة صور نشرها المتهم علي مواقع عيادته كترهيب ولإصباغ الأهمية وعلاقاته برجال السلطة".





وقال عباس ابو الحسن" سيادة معالي النائب العام ، لا يخفي علي سعادتك أن الواقعة جلل وقد هزت الرأي العام لشهور طويلة وقد أكد عشرت المئات السلوك المشين لهذا الوحش البشري، وبقدر تهديد هذة الرذائل والجرائم للسلم العام المجتمعي ، إنما يهددها أكثر ترك المجرم حرا طليقا لشهور وترك المجتمع ليس فقط ضحية لغيرة من المجرمين الذي سيشجعهم عدم إنفاذ القانون ، بل ضحية للإشاعات وان هناك بعض المجرمين فوق القانون لما تربطهم من علاقة بمسؤلين في البلد كما أشيع طوال الستة أشهر الماضية . كيف معاليك نترك النشأ والشباب مستقبل هذا البلد يري أن الفجور والجرائم الجنسية والإنحلال الأخلقي والمجتمعي يمر دون عقاب . أقول هذا وانا مازلت عل كامل الثقة في نزاهة النيابة العامة المصرية وفي سيادتكم لما هو معروف عنكم طوال مسيرتكم في خدمة العدالة من شجاعة و رفعة ونزاهة وسمعة فائقة يتشرف بها أي مصري.