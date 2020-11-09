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فن

أول تعليق من عمرو سلامة على تصدر مسلسل ما وراء الطبيعة قوائم المشاهدة ببعض الدول الأوروبية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:39 ص
عمرو سلامة
عمرو سلامة
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مصطفى كرم
علق عمرو سلامة مخرج مسلسل ما وراء الطبيعة على  تصدر المسلسل قائمة الأكثر مشاهدة في الدول العربية وعدد من الدول الأوربية. 

وكتب احمد سلامة عبر تويتر قائلا: "‏مسلسل "ما وراء الطبيعة" بعد أن تصدر قوائم الأعلى مشاهدة في معظم البلدان العربية، دخل اليوم قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول الأوربية مثل فرنسا والنمسا ولوكسمبرج، ومازلنا نحلم بالمزيد ‎#إمتنان". 

مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.. 


وشارك بطولته رزان الجمال والتي لعبت دور ماجي، وآية سماحة والتي تقامت بدور هويدا، وسما إبراهيم والتي لعبت دور رئيفة أخت رفعت إسماعيل والذي يقوم بدوره أحمد أمين ، ومن إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري وإنتاج عمرو سلامة ومحمد حفظي.

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