فساد وتقاضي أموال.. إحالة مسئول بالوحدة المحلية بأشمون للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أحد المختصين بوحدة محلية قروية تابعة لمركز أشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها وذلك بشأن واقعة تحصيل مبالغ مالية من المواطنين بالمخالفة للقانون ، لتسهيل إجراءات التعدي علي الأرض الزراعية ، مما يُعد مخالفة جسيمة تضر بالصالح العام .

جاء ذلك بناءً علي مذكرة طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون التي تم عرضها لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشدداً على محاسبة المقصرين بكل قوة والضرب بيد من حديد على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .