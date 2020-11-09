AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إجراء أكثر من 65 مليون اختبار كورونا في روسيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفاد المكتب الصحفي بالهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور" في روسيا، بأنه تم إجراء أكثر من 65.2 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في روسيا.

وذكر المكتب، في بيان نقلته "روسيا اليوم" أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، إجراء 526 ألف اختبار لتحديد الإصابة بهذا الفيروس. 

وأضاف: "ولا يزال 425117 شخصا تحت الإشراف الطبي".

وتخطط روسيا للبدء في حملات التطعيم الشاملة بنهاية الشهر الجاري، في انتظار إنتاج المراكز المختصة الروسية كميات من الجرعات تكفي لتغطية الحاجة المحلية.

وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول هو "سبوتنيك V "، ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد سبوتنيك V.. روسيا تعلن موعد تسجيل اللقاح الثاني ضد كورونا

قفزة لم تحدث منذ منتصف مايو.. روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بـ كورونا

قفزة قياسية.. روسيا تسجل 11115 إصابة جديدة بـ كورونا

روسيا تكشف عن موعد تسجيل ثاني لقاح مضاد لكورونا

الزيادة الأكبر منذ تفشي الجائحة.. روسيا تسجل 13634 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

روسيا: توفير ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك- V" بنهاية العام

ترشيحاتنا

وزير التعليم: إغلاق المدارس قرار دولة وليس لدينا أى قلق من كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

الوظيفة المناسبة لكل برج فلكي .. متخصصة في علم الأبراج توضح.. صور

سمايل.. سيارة غريبة تظهر في شوارع مصر

الجرام يصل لـ 971 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

اللحظة حلوة.. مريم الخشت تنشر صورتها مع شرنوبي ومحمد يسري

ترامب يتوعد مجددا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

AdvertisementS

بعد إعلان القائمة النهائية .. قرار جديد من حسام البدري فى معسكر منتخب مصر

ننشر خريطة النواب داخل 13 محافظة بعد انتهاء انتخابات المرحلة الثانية

الجرام يصل لـ 971 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

ترامب يتوعد مجددا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والقاهرة تسجل 16 درجة

حقيقة تعطيل الدراسة اليوم بالمحافظات لسوء الأحوال الجوية

أجواء الطقس غير مستقرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق

انقطاع المياه عن 8 مناطق رئيسية في القاهرة اليوم

فرح ورسالة غامضة.. التفاصيل الكاملة لاختفاء 5 أشقاء بشبرا الخيمة

أخبار التوك شو.. وزيرة الصحة: 65% من إصابات كورونا لناس قاعدة فى البيوت.. مرتضي منصور يتراجع بشكل كبير في انتخابات النواب .. ووزير الشباب يحسم الجدل حول ملعب مباراة نهائي إفريقيا

مين أحلي؟.. فساتين زفاف المشاهير في 2020 بين البساطة و الفخامة

بدءا من 15 نوفمبر.. تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية رسميا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور

مين أحلي؟.. فساتين زفاف المشاهير في 2020 بين البساطة و الفخامة

عرض حياته للخطر من أجل فيديو.. مغامر يحمل سمكة سامة مميتة بيديه.. شاهد