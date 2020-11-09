محافظ الإسكندرية: نحتاج 15 مليار جنيه لرفع الطاقة الاستيعابية لمياه الأمطار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعرضت لموجة صعبة من الأمطار، حيث تمت الاستعانة بالقوات البحرية وقيادة المنطقة الشمالية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، أن تكلفة رفع الطاقة الاستيعابية لمياه الأمطار كبيرة جدًا، وهناك دراسة كشفت أن هذه التكلفة قد تصل ما بين 13 إلى 15 مليار جنيه، بجانب هدم عدد من البيوت وتكسير الشوارع.





وذكر المحافظ أن العمارات المخالفة والمباني العشوائية جزء من الأزمة، حيث دمرت المحافظة البنية التحتية، مضيفا أنه لولا إيقاف المباني العشوائية لازداد الأمر سوءًا، في ظل كميات الأمطار التي تصل لأضعاف السنوات الماضية.





وفيما يتعلق بالمدارس، قال إنه تم تعطيل المدارس يومي السبت والأحد، ولكن جو اليوم الاثنين مشمس، وهناك تنسيق مع هيئة الأرصاد.