AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

متزوجة من 7 أشهر.. فريق بحث لكشف غموض مقتل عروس العمرانية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
جثة
جثة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض مقتل عروس داخل شقتها بمنطقة العمرانية حيث عثر عليها مخنوقة.

ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين العثور علي جثة سيدة بها اثار خنق وتم الكشف عنها بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة حيث تبين من التحريات الأولية بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن المجني عليها متزوجة منذ 7 أشهر وتبين أنها تعرضت للخنق وعثر على حبل حول رقبتها وملقى على وجهها.

 تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاشتباه في البواب.. فريق بحث لحل لغز مقتل خليجية داخل شقتها في الجيزة

ممزق بـ 30 طعنة .. ملابسات مقتل مهندس بأكتوبر

أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف غموض مقتل عجوز وسرقة مصوغاتها بالزقازيق

ترشيحاتنا

الحجز اليوم.. شروط وخطوات حجز 125 ألف شقة لمحدوي ومتوسطي الدخل‎

إعفاء الأهلي والزمالك.. الكاف يجري قرعة تمهيدي دوري الأبطال والكونفيدرالية اليوم

بعد اكتشاف تشابه انزيماتهم.. هل يصلح علاج فيروس سي فى مواجهة كورونا ؟

سمايل.. سيارة غريبة تظهر في شوارع مصر

رانيا محمود ياسين تنشر صورة لها برفقة والدها وأسرتها

حقيقة تعطيل الدراسة اليوم بالمحافظات لسوء الأحوال الجوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات قاطرة مرسيدس اروكس 2021 mercedes arocs الجديدة .. فيديو وصور

بملابس شبابية.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور