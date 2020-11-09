لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري.. تنفيذ حملات رفع إشغالات بأسوان





وأوضح العميد طارق لطفى بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم التعامل مع الحالات المخالفة ورفع الإشغالات المسببة في تشويه الشكل العام بهذه المناطق من الباعة الجائلين.



كما تم التحفظ على العديد من المضبوطات سواء سجاد موكيت أو فاترين أو أسطونات بوتاجاز أو عربات كارو للنباشين أو عربات حنطور مخالفة أو غير ذلك من المضبوطات الأخرى المماثلة.

