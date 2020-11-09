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محافظات

لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري.. تنفيذ حملات رفع إشغالات بأسوان

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الجهات المعنية بمحافظة أسوان جهودها لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري بمختلف المدن والمراكز، وذلك تنفيذًا لتعليمات المحافظ اللواء أشرف عطية.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنفيذ حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات بمختلف الشوارع الداخلية والرئيسية على مستوى المدينة.

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وتم تنفيذ الحملة تحت إشراف يحيى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو ، وحسن حنفي، نائب رئيس الوحدة المحلية، وأحمد علي، رئيس حي شرق المدينة، بالتعاون مع شرطة مرافق مركز كوم أمبو، حيث اتُخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم رفع العديد من المخالفات ومصادرتها.

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات تحت إشراف العميد طارق لطفي، رئيس المدينة، وبدعم من شرطة المرافق بقيادة العقيد عاطف عبد الله، وبمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بقسم الإشغالات بالوحدة المحلية .

ونجحت فعاليات الحملة في رفع أكثر من 100 إشغال بأسواق السيل الجديد والسوق السياحي والشواربي القديم والسيدة نفيسة، بجانب ميدان و طريق السادات.

وأوضح العميد طارق لطفى بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم التعامل مع الحالات المخالفة ورفع الإشغالات المسببة في تشويه الشكل العام بهذه المناطق من الباعة الجائلين.

كما تم التحفظ على العديد من المضبوطات سواء سجاد موكيت أو فاترين أو أسطونات بوتاجاز أو عربات كارو للنباشين أو عربات حنطور مخالفة أو غير ذلك من المضبوطات الأخرى المماثلة.
لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري.. تنفيذ حملات رفع إشغالات بأسوان
لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري.. تنفيذ حملات رفع إشغالات بأسوان
لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري.. تنفيذ حملات رفع إشغالات بأسوان
لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري.. تنفيذ حملات رفع إشغالات بأسوان
لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري.. تنفيذ حملات رفع إشغالات بأسوان

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