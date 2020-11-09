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برلمان

على رأسهم مرتضى منصور.. الصناديق تطيح بنواب بارزين.. وهذا موعد رفع الحصانة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:14 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عبد الرحمن سرحان
انتهت انتخابات مجلس النواب 2020، والتي أجريت على مرحلتين، الأولى شملت دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد ودائرة غرب الدلتا، فيما ضمت المرحلة الثانية قطاع جنوب الدلتا وشرق الدلتا، ويتبقى فقط مرحلة الإعادة.

وأظهرت نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب، إضافة إلى مؤشرات نتائج المرحلة الثانية، إنتهاء الدورة البرلمانية لعدد من النواب البارزين في 9 يناير 2021، وهي المدة التي تنتهي فيها دورة البرلمان الحالي، دون استكمال عضويتهم في البرلمان الجديد.

ومن أبرز الأسماء التي أطاحت بها صناديق الاقتراع: مرتضى منصور، محمد أبو حامد، محمد فؤاد،  وأسامة راضي، دينا عبدالعزيز، ، إسماعيل نصر الدين، محمد اسماعيل، وعمرو أبو اليزيد وصلاح حسب الله.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، النتائج الرسمية لانتخابات المرحلة غالثانةي لمجلس النواب في موعد اقصاه 15 نوفمبر الجاري.

ووفقًا لما جاء بالدستور والقانون، فإن الحصانة تستمر مع هؤلاء النواب، الذين خسروا انتخابات مجلس النواب، أو لم يخوضوها، حتى 9 يناير 2021، ثم بعد ذلك تسقط الحصانة عنهم.

وكانت الحصانة تمنع أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن، فى غير حالة التلبس بالجريمة.

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