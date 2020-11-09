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برلمان

فوز مرشحين وإعادة لـ 11 آخرين.. الشعب الجمهوري يكشف مؤشرات نتائج انتخابات النواب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:08 م
حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
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حسن رضوان
أكدت غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري، أن المؤشرات الأولية للحصر العددى للأصوات في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، تشير إلى أن الحزب فاز بمقعدين من الجولة الأولى في محافظات المرحلة الثانية.


وأفادت بأن الحصر العددى يشير أيضا إلى أن ١١ مرشحا سيخوضون جولة الإعادة، من عدد إجمالي ٢٤ مرشحا خاض بهم الحزب الانتخابات على المقاعد الفردية في ١٠ محافظات بالمرحلة الثانية.


وانتهت أمس المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، ومن المقرر إعلان النتيجة رسميًا من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات في موعد أقصاه 15 نوفمبر الجاري.

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