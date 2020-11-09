النقل: صرف 15 ألف جنيه إعانة لـ زوجة قائد قطار توفى أثناء العمل

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل اجتماعا موسعًا في وقتا سابق مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور أعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية وعدد من قائدي القطارات وذلك لبحث أسباب تأخيرات القطارات خلال الساعات الماضية على خطوط السكك الحديدية.



