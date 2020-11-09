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أخبار البلد

النقل: صرف 15 ألف جنيه إعانة لـ زوجة قائد قطار توفى أثناء العمل

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:12 م
وزير النقل
وزير النقل
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حمادة خطاب
وافق وزير النقل المهندس كامل الوزير اليوم على الطلب المقدم من أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصرف إعانة عاجلة قدرها 15000 جنيه لحرم قائد قطار بورسعيد محمد سالمان مسلم والذي توفى أثناء وقت العمل بإحدى ورش الهيئة.

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير-  وزير النقل اجتماعا موسعًا في وقتا سابق مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور أعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية وعدد من قائدي القطارات وذلك لبحث أسباب تأخيرات القطارات خلال الساعات الماضية على خطوط السكك الحديدية.

بدأ الاجتماع بتأكيد الوزير أهمية  الدور الخدمي والهام الذي تقوم به السكك الحديدية في حركة تنقل المواطنين عبر المحافظات وهو ما يحمل كل العاملين بالسكة الحديد مسئولية كبيرة في خدمة المواطن المصري، مشيرا إلى أنه  منذ بدء خطة التطوير الشاملة للسكة الحديد  وبدء تحديث أسطولها من الجرارات والعربات وتشغيل القطارات الجديدة والذي أدى إلى حدوث تحسن ملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب شعر به المواطن على أرض الواقع  وهو ما يجب معه  أن تستمر  الهيئة في تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب خاصة.
النقل: صرف 15 ألف جنيه إعانة لـ زوجة قائد قطار توفى أثناء العمل

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