خالد الصاوي مستنكرا: إزاي نقابة الموسيقيين بتمنح تصاريح العمل للراقصات وترفض مطربي المهرجانات.. فيديو

علق الفنان خالد الصاوي ، علي العداء تجاه أغاني المهرجانات، قائلا: "أنا مش عارف إيه المغزي تجاه أغاني المهرجات.. إحنا لما بنروح أي فرح أو حفلة؛ بنسمعها.. وفي نفس الوقت مبطلناش نسمع باقي المطربين".





ووجه «الصاوي» خلال لقائه التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى، رسالة الي الذين يعادون مطربي المهرجانات الشعبية، قائلا "هل أنت في نقابة المهن الموسيقية مطور للنقابة؟ ..ولا أنت فى النقابة تحمي حقوق أعضائك؟".





وأشار الفنان خالد الصاوي، إلى أنه من الأساس ضد ان تعطي نقابة المهن الموسيقية، الترخيص الخاص بالغناء، موضحا أنه لابد أن تضع النقابة الخاصة بالمطربين ضوابط تتوافق مع الجميع.





وتساءل الفنان خالد الصاوي، كيف لنقابة المهن الموسيقية أن تعطي تصاريح للراقصات بالعمل، ومع ذلك لم توافق على إعطاء مطربي اغاني المهرجانات الشعبية التصريحات اللازمة للغناء؟.



