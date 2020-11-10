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كمين للفنان.. خالد الصاوي يتعرض لموقف محرج على الهواء مع وائل الإبراشي.. فيديو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
خالد الصاوي
خالد الصاوي
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محمد حليم قنديل
تعرض الفنان خالد صالح لموقف محرج أثناء استضافته في حوار تليفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي، حيث كان الكرسي الذي يجلس عليه سيسقط إلى الخلف، معلقا: "أنا بكره الكرسي أبو عجل اللي ديما بيقع لورا دا".

وقال الفنان خالد الصاوي، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا العائدين من مهرجان الجونة ليس بكبير للحد الذي يجعلني أشعر بالخوف، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لاقامة جميع الاعمال السينمائية ولا يجب توقفها مرة أخرى.

وأضاف «الصاوي» خلال لقائه التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولي، أن وزارة الصحة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمحاربة انتشار فيروس كورونا ويجب علي أي صاحب عمل يعمل تحت إشراف تلك الجهة للحفاظ علي صحة الجميع.

ونوه الفنان خالد الصاوي، إلى أنه لا يجب التراجع عن الاعمال التي نقوم بها بسبب أعداد المصابين بفيروس كورونا التي لم تصل الى اعداد الاصابات في الخارج، معقبا "اعداد الاصابات عندنا أقل بكتير من برا".

وأوضح خالد الصاوي، أنه يتمنى أن يقام حفل مهرجان القاهرة الينمائي الدولي في موعده مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة من وزارة الصحة للحفاظ علي صحة جميع المشاركين في المهرجان.

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