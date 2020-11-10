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رياضة

سلة سموحة تسيطر على تجمع منتخب 16 سنة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:03 ص
سلة سموحة
سلة سموحة
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حسام الحارتي
وقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة تحت 16 سنة على 15 من نجمات سموحة للانضمام إلى تجمع المنتخب في معسكر مفتوح أيام 11و12 و25و26 نوفمبر الجاري استعداد للمشاركة في البطولة الإفريقية 2021.

ووقع الاختيار علي النجمات: هنا أحمد حسين وفريدة طارق إبراهيم وجودي وائل علي وسارة إيهاب صلاح ونور أحمد عبد الرحمن وشمس أحمد عبد الفتاح وكنزي عصام السيد وملك أحمد محمد وفرح أنس صلاح وجني وليد عبد السلام وهانيا محمود عبد القادر وشهد وليد صبري وجنى عبد الجليل عباس وهنا أحمد محمد وهانيا عبد الرحمن السيد.

وعبرت نجمات سموحة عن سعادتهن لاختيارهن ضمن منتخب مصر لكرة السلة تحت 16 سنة .

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