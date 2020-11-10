تربية سوهاج تستعرض مستجدات ڤيروس كورونا ودور طلابها في الوقاية منه

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج ، جانب من فعاليات ندوة بعنوان "مستجدات ڤيروس كورونا ودور طلاب كلية التربية في الوقاية"، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.





وبحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور خالد عبداللطيف عمران، عميد كلية التربية، و الدكتور عماد صموائيل، وكيل الكلية لخدمة المجتمع، وجمع كبير من طلاب الجامعة، كما حاضر بها الدكتور أسامة رشاد وكيل كلية الطب البشري، والدكتور أحمد النحاس، أستاذ الصحة العامة، والدكتورة ندى عبدالمحسن، أستاذ المناعة بكلية الطب البشري.





وألقى رئيس الجامعة كلمة خلال فعاليات الندوة طمأن فيها الطلاب على الوضع الراهن فيما يتعلق بمحدودية إنتشار الفيروس، وطرق الوقاية المستحدثة منه.





وشدد على عدم ترديد الشائعات فيما يتعلق بإنتشار الفيروس، وتطبيق القانون بحسم لكل من يرتكب عملًا من شأنه إثارة الرعب والذعر في نفوس الطلاب دون دليل أو برهان، مناشداُ الطلاب بضرورة نقل التوعية والإستفادة من فعاليات الندوة لأصدقائهم وذويهم داخل وخارج أسوار الجامعة.





وأضاف "عزيز" أن إدارة الجامعة تسعى جاهدة لاستكمال العام الدراسي وجهًا لوجه من خلال التعاون الجاد للطلاب بالالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية حتى زوال الأزمة بشكل نهائي، موجهًا شكر لكل القائمين على الندوة إعدادًا وألقاءً.





وقال الدكتور خالد عبداللطيف، أن الندوة نُظمت بالتعاون مع كلية الطب البشري، وتناولت طرق انتقال العدوى وأكثر الفئات تأثرًا من حيث درجة الإصابة والمضاعفات، مثل كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة وضعف الجهاز المناعي، كما تطرقت إلى الحديث عن الدور التوعوي الذي يلعبه طلاب كلية التربية من خلال التدريبات الميدانية لطلاب المدارس، إلى جانب قيامهم بحث أسرهم علي ضرورة ارتداء الكمامات وغسل اليدين باستمرار ونظافة المنزل وتهويته.





وأوضح الدكتور أسامة رشاد، أن مستجدات فيروس كرونا تلخصت في عدة محاور منها التطور الجيني للفيروس، تغير البروتوكول العلاجي، اعتماد عالمي لنوعية الماسكات المستخدمة ودعمها محليا، مشاركة مصر مع عدد من الدول في انتاج تطعيم وعلاج فيروسي مخصص لفيروس كرونا.





ومن الجدير بالذكر أنه فى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشات والاستفسارات، بالإضافة إلى منح جوائز مالية لعدد من الطلاب لتجاوبهم مع فعاليات الندوة ونقل الإستفادة لزملائهم.