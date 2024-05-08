القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل توقف العمل بمستشفى أبو يوسف النجار برفح الفلسطينية

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» مصطفى عبد الفتاح، إن الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة تتحول من سيئ إلى أسوأ، وتحديداً في مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، والتي تشهد عمليات عسكرية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتمركز في المنطقة الشرقية، وتحديداً في المنطقة الواقعة بين معبري كرم أبو سالم ورفح من الجانب الفلسطيني.

وأكد «عبد الفتاح»، خلال مداخلة على الهواء، توقف دخول المساعدات في ظل غلق المعابر من الجانب الفلسطيني، وإحكام السيطرة عليها من جانب الاحتلال الذي تنتشر قواته في هذه المنطقة، موضحًا أن العمل توقف بمستشفى أبو يوسف النجار، والذي يعتبر أحد المستشفيات الكبرى التي تقدم الخدمة الطبية للفلسطينيين.

سبل المعيشة

وأشار مراسل القناة، إلى عدم إتاحة سبل المعيشة المختلفة في رفح الفلسطينية، سواء المياه أو المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، موضحا أن هذه الظروف تؤكد أن الأوضاع الحالية كارثية وتزداد سوءاً كل يوم.

