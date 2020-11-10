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تعليم

عميد علوم عين شمس: أدوات معملية و بالطو أبيض للطلاب مجانا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:03 م
علوم عين شمس
علوم عين شمس
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قسم التعليم

 قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الكلية حصلت علي شهادة الاعتماد من وحدة " الاي جاك " والتي تعتبر أعلي  جهة للاعتماد في مصر والاعتماد الكامل لوحدة  "الميكروبيولوجي " بالمعمل المركزي، لافتا إلي تقدم الكلية  لجائزة التميز الحكومي من قبل وزارة التخطيط.

 

وأضاف "رجاء " في تصريحات خاصة لموقع " صدي البلد " أن الكلية توفر كل ما يحتاجه الطلاب من خلال نظام التكافل الاجتماعي الخاص بها، مشيرا إلى توفير ألف وحدة من الأدوات المعملية والبالطو الابيض الخاص بالمعمل مجانا للطلبة غير القادرين علي توفيرهم كما أنه سيتم تخفيض المصروفات الي 20 % من الإجمالي المطلوب .

وأكد عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس أن دعم الكتب يتوفر لكافة الطلاب من خلال وحدة شئون التعليم والطلاب وذلك بعد الانتهاء من اوراق البحث الاجتماعي المطلوبة ،مضيفا  الي أن وحدة "الاي تي " الخاصة بمعامل الكمبيوتر توفر الانترنت والاجهزة اللازمة للطلاب غير المتوفر لديهم للمحاضرات "الاون لاين " وذلك بعد التقدم باوراق تفويض من ادارة الكلية .


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جدير بالذكر أن الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس قال إنه تم وضع خطة محكمة استعدادا لاستقبال طلاب الفرق النهائية بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات بالمعمل المركزي بالكلية لمواجهة فيروس كورونا.


وأضاف عميد كلية العلوم أنه تم تكليف المعمل المركزي الخاص بالكلية بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات من الكحول الإثيلي وكحول جيل لمواجهة فيروس كورونا، منوها أنهم سيدأون غدا الأحد في تصنيع كميات لاستقبال طلاب الفرق النهائية لتأدية امتحاناتهم في أمان.

 

وأشار الدكتور محمد إلى أن الكلية توفر كميات كبيرة من المطهرات إذا تم طلب مطهرات من كليات جامعة عين شمس، موضحا أن الكلية مسؤولة عن تحليل وفحص سلامة وكفاءة جميع المطهرات التي تأتي إلى الجامعة، بالإضافة إلى دور المعمل المركزي الخاص بالكلية الذي يقوم بتصنيع بعض المطهرات الذي يجري استخدامها في الجامعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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