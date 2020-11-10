دور المعامل المركزية في مواجهة فيروس كورونا.. إنفوجراف

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الحدث العلمي السنوي الذي تنظمه المعامل المركزية (One Health approach) اليوم الثلاثاء، للعام الثاني على التوالي، على الآتي:





حصول المعامل المركزية التابعة للوزارة على الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) كأول معامل معتمدة في مصر والشرق الأوسط لإجراء تحاليل الـPCR وتحاليل الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).





المعامل المركزية وكل العاملين بها في محافظات الجمهورية تعمل على مدار 24 ساعة للتصدي لفيروس كورونا.





إعادة التحليل للتأكد من النتائج والتطوير المستمر لآداء المعامل.





التواصل مع الجهات الدولية ومنظمة الصحة العالمية التي أرسلت بعثات للتقييم أشادت بدورها بدقة نتائج المعامل والتطوير المستمر واتباعها معايير الجودة العالمية.





والمعامل المركزية خط الدفاع الأول لوزارة الصحة والسكان وللدولة المصرية.





التوسع في المعامل المركزية لتصل إلى 60 معملًا متخصصًا على مستوى محافظات الجمهورية تحت الإشراف الفني والمتابعة العلمية للمعامل المركزية.





تجهيز المعامل وتوفير الأجهزة والكواشف بالمحافظات السياحية مثل (البحر الأحمر وجنوب سيناء) لخدمة السياح القادمين إلى مصر.





تجهيز المعامل الحدودية لتسهيل التجارة والنقل عبر الحدود.





تجهيز 27 معملًا في أنحاء الجمهورية لإجراء تحاليل السفر لراغبي السفر إلى الخارج، طبقًا للاشتراطات التي اتخذتها بعض دول العالم لإلزام المسافرين بشهادة (pcr) بسلبية تحاليل فيروس كورونا قبل دخول البلد ب48 ساعة.





دور المعامل المركزية خلال الاستحقاقات الدستورية من خلال إجراء تحاليل المخدرات للناخبين بمجلسي النواب والشيوخ.





المعامل المركزية هي المرجعية الأولى للدولة في كل التحاليل، فلم تقتصر على إجراء تحاليل فيروس كورونا بل تشمل تحاليل البيئة سواء عينات الأغذية أو المياه.





وتعد المعامل المركزية المعمل المرجعي في بعض الوبائيات مثل (الدرن).





وتمت مراجعة من قبل خبراء المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) عن كيفية سحب عينة إجراء تحليل pcr لفيروس كورونا وبيئة سحب العينة.





ملاحظة الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين في المعامل.





ميكنة نظام تسجيل العينات ووضع الأكواد بما يضمن دقة نتائج التحليل.





ملاحظة آلية عمل أجهزة التحاليل والمخازن وثلاجات حفظ العينات والكواشف، وأوصت لجنة الخبراء بحصول الإدارة المركزية للمعامل على الاعتماد الدولي طبقًا للمواصفة القياسية ايزو 15189.





اعتماد المعامل المركزية بشكل رسمي يجعلها المصدر الرئيسي في إصدار شهادات الخلو من فيروس كورونا المستجد لأغراض السفر للخارج.





إجراء تحاليل فيروس كورونا في البطولات الرياضية والدولية وغيرها.





إصدار المعامل المركزية شهادات الخلو من فيروس كورونا مع طباعة العلامة المائية الخاصة بوزارة الصحة والسكان لضمان سلامة وأمان الشهادة.





حصول المعمل على الاعتماد، دليلًا على أن المعمل يطبق أفضل الممارسات من خلال الكفاءة الفنية للقيام بالتحاليل الطبية اعتمادًا على طرق تم التحقق منها، ويحصل المعمل المعتمد على نوع من الاعتراف الدولي يسمح بقبول نتائجه حول العالم.



