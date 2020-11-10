أسعار الذهب العالمية تواصل مكاسبها مع استقرار مؤشر الدولار

واصلت أسعار الذهب العالمية مكاسبها خلال تعاملات اليوم "الثلاثاء" في ظل استقرار مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية، ووسط حالة من التفاؤل حيال توافر لقاح قريبا لفيروس كورونا المستجد بفاعلية تتجاوز نسبتها 90%.





وعلى صعيد التداولات، صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.84% إلى 18700 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.31% مسجلا 1870.08 دولار للأوقية.





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واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات، مسجلا 92.713 نقطة.



