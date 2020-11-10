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اقتصاد

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:05 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 9.5 مليار جنيه، ليغلق عند 627.945 مليار جنيه.

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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 11077 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 13088 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 2863 نقطة.

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