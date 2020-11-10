البورصة تربح 9.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء





اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 9.5 مليار جنيه، ليغلق عند 627.945 مليار جنيه.





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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 11077 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 13088 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 2863 نقطة.