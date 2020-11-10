AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على شاطئ البحر .. أحمد فتحى لزوجته: خلي إيدك فى إيدى أنا طفل تخين .. شاهد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:30 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان أحمد فتحى صورة له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وعلق فحتى على  الصورة قائلا: " إيدك خليها ف إيدى أنا طفل تخين " وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهورة وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :          
 
ربنا يخليكم لبعض يارب دايما  - والله انت قمر - ربنا يخليكو لبعض دايما انا بحب حضرتك جدااااااا - ربنا يحفظكم لبعض و يبعد عنكم كل شر . آمين يارب العالمين



اقرأ أيضًا:
أحمد فتحي يشارك في تحدي الطفولة بصورة

ويشارك الفنان أحمد فتحي في فيلم "عفريت في إجازة" للنجم محمد ثروت المتوقع طرحه بدور العرض السينمائي قريبًا.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يلعب الفنان محمد ثروت خلال أحداث العمل شخصية "ديلر" مخدرات يتعرض للعديد من المشكلات، ومع تطور الأحداث يتم اتهامه في جريمة قتل، وهو الأمر الذى يدفعه لمحاولة إثبات براءته، وبالتزامن مع ذلك ينوي التوبة عن الأمور الذي كان يفعلها في السابق، ليكون شخصًا سويًا.

جدير بالذكر أن فيلم "عفريت في إجازة " يتضمن نخبة من النجوم وهم الفنان محمد ثروت، بيومى فؤاد، أسماء أبو اليزيد، محمد سلام، محمد جمعة، محمود حافظ، هدى مجد وغيرهم من النجوم وعدد من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي فيلمز وإخراج ياسر هويدي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللهم أعن أهلنا وإخواتنا.. محمد ثروت يساند الشعب السوداني

باليه بحيرة الأفيال .. أحمد فتحى يمازح جمهوره بصورة من على البحر

أحمد فتحي يشارك في تحدي الطفولة بصورة

اتصور كأنك أحمد عز .. أحمد فتحي يمازح جمهوره بصورة

الجيش الفهمواي.. كريم فهمى يوجه رسالة إلى متابعيه.. شاهد

من مهرجان الجونة.. أحمد فتحى لـ متابعيه: الصرف باين.. شاهد

ترشيحاتنا

إطلالة جذابة.. ميرهان حسين تخطف الأنظار فى ظهور جديد.. شاهد

دجلة يطارد نجمى الأهلي بعد الموافقة على رحيل بيكهام للقلعة الحمراء

طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة في 15 يوما عن طريق الإنترنت

أزمة كبرى داخل غرفة ملابس ريال مدريد بسبب بنزيما

إيه الحاجة اللي حسيتي إن جوزك أضافها ليكي بعد الجواز؟.. شاهد.. رأي السيدات في الشارع

تدخل مصر لأول مرة .. السكة الحديد تعلن تفاصيل ماكينة فحص قضبان القطارات الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة .. مي عمر تبهر متابعيها على إنستجرام داخل السيارة

الموجة الثالثة من كورونا.. هل تصل مصر أم سينهي لقاح فايزر الوباء؟

رد فعل مؤلم لمسنة بعد منعها من معانقة ابنتها بسبب كورونا.. فيديو