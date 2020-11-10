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رياضة

مروان محسن يهنئ أحمد فتحى بعيد ميلاده.. شاهد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ مروان محسن لاعب النادى الاهلى الكابتن احمد فتحى لاعب النادي الاهلي السابق وفريق ببيراميدز الحالي بمناسبة عيد ميلاده 

ونشر مروان محسن صورة له مع احمد فتحى من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وكتب مروان محسن على الصورة " كل سنة وانت طيب ياحبيبى وعقبال مليون سنة وانت فى احسن حال واتمنالك كل التوفيق ".



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ويحتفل، اليوم الثلاثاء، أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر والوافد الجديد لصفوف بيراميدز بعيد ميلاده الـ36، فهو من مواليد فى مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984، ويتزامن عيد ميلاد الجوكر هذا العام مع رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية تعاقده وانتقاله لصفوف بيراميدز فى رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.


الجوكر كما تلقبه الجماهير بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقية كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يخرج للاحتراف فى شيفيلد يونايتد الإنجليزى ثم يعود لمصر من خلال الأهلى موسم 2007 - 2008، ليبدأ مشواره بالقميص الأحمر.

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