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رياضة

عبد الله جمعة يحتفل بعيد ميلاد أحمد فتحي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:15 ص
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
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مصطفى كرم
هنّأ عبد الله جمعة، لاعب نادي الزمالك صديقه أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 36. 

ونشر عبد الله جمعة عبر خاصية "ستوري" بحسابه على "إنستجرام" صورة له مع أحمد فتحي وعلق قائلا " كل سنة وانت طيب يا جوكر".. 

واحتفل أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر والوافد الجديد لصفوف بيراميدز، بعيد ميلاده الـ36، أمس، فهو من مواليد فى مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984، ويتزامن عيد ميلاد الجوكر هذا العام مع رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية تعاقده وانتقاله لصفوف بيراميدز فى رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.

وسبق أن أعلن بيراميدز عن ضم أحمد فتحي بشكل رسمي ، خلال مؤتمر صحفي بحضور اللاعب والمدير التنفيذي للنادي ممدوح عيد.

وقال أحمد فتحي إنه كان مقررًا الانتظام في التدريبات أمس الثلاثاء ولكن تم تأجيل الأمر للغد.

ونجح بيراميدز في ضم أحمد فتحي في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي المصري.

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واستبعد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري أحمد فتحي من قائمة منتخب الفراعنة التي ستواجه توجو في التصفيات القارية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

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