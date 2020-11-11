تحويل أسوان لـ بانوراما متكاملة المعالم الحضارية| مشروع لإبراز المظهر الجمالى للمدينة السياحية أمام العالم

توفير زي موحد لسائقي عربات الحنطور باللون الأزرق

محافظ أسوان:

المشروع وصلت نسبة التنفيذ فيه أكثر من 77%

نصب تذكارية بأسماء الشهداء وسط بلازا درة النيل

" تسلم الإيد الشغالة " هذا هو ما يمكن أن نطلقه على الشباب المكافح الذي يعمل بمشروع التطوير الشامل لمدينة أسوان لتحويلها لـ بانوراما جمالية متكاملة المعالم الحضارية لتكون في أبهى صورها أمام زائريها وضيوفها من مختلف جنسيات العالم.

وهنا يلقى "صدى البلد" في السطور التالية الضوء على مشروع التطوير الشامل حيث تعمل جميع الأجهزة والجهات المعنية العاملة بالمشروع بروح الفريق الواحد كخلية نحل حيث أن هناك العديد من العمالة التى تشارك بهذا المشروع الحيوى في مختلف المجالات سواء كانوا مهندسين أو فنيين أو عمالة ، وفي سباق مع الزمن يعمل الجميع من خلال تكثيف الجهود والإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع حضارى لتطوير وتجميل السوق السياحي القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل.





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وتستهدف الأعمال الجارية تطوير وتجميل ظهور مدينة أسوان بالمظهر الجمالى اللائق لتصبح فى صورتها الجمالية المبهرة التى تليق بتاريخ وتراث المدينة المتميز، وتكون متنفسا، وإضافة جديدة لأهالى المحافظة وزائريها، بجانب ظهور كافة الميادين والمحاور المرورية بشكل جمالى حضارى واستمرار مجهودات المحافظة لتجميل ميادين المحافظة، بجميع الأحياء، وذلك لاستعادة الوجه الحضارى، والاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة التجميل والاهتمام بالمظهر الحضارى والجمالى لكافة نواحى المدينة والمركز ومداخلها، وكذا متابعة أعمال التطوير والتجميل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ويأتى ذلك بالتوازى مع توفير زى موحد لسائقي عربات الحنطور، بجانب توفير غطاء للعربة، وذلك على نفقة المحافظة لإظهارها بالشكل الجمالى المطلوب أمام الضيوف والزائرين، حيث إنه جرى اختيار اللون الأزرق للزى والغطاء والمطبوع عليه شعار المحافظة، وتم تسليمها لكافة سائقى عربات الحنطور بإجمالى 280 زيا وغطاء.

وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هذا المشروع والذى جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يستهدف إحداث نقلة نوعية لإبراز الشكل الجمالى لواجهة عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه أكثر من 77% ومن المخطط إنهاؤه مطلع العام القادم ،جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ للأعمال الجارية .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أننا نسعى لزيادة نسبة المسطحات الخضراء وظهور الزينة مع خلق مساحات لإنتظارات السيارات لكي يستمتع الزائر والمواطن الأسوانى بالبانوراما الجمالية التى سيخلقها ولاسيما أنه سيضم نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات على الطراز الأسوانى الأصيل ، كما أن المشروع يتابع دوريًا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإطمئنان على معدلات التنفيذ .

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق الحضارى لمكونات المشروع وإرتباطه بالرؤية البصرية للوحة الجمالية لنهر النيل ومقابر النبلاء ، بالإضافة إلى الإلتزام بخط التنظيم بالنسبة للمحلات القائمة أو التى سيتم إنشاؤها ، فضلًا عن الشكل واللون والموحد لواجهات المبانى واليافطات لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة .

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه مخطط أن تضم بلازا درة النيل في وسطها النصب التذكارى للشهداء مدون عليها أسمائهم ، كما سيتم وضع 4 تماثيل للزعماء ورؤساء مصر السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات ، بجانب أبناء أسوان العظام المشير محمد حسين طنطاوى ، واللواء محمد صالح حرب باشا القائد العام رقم 37 للقوات المسلحة المصرية ، علاوة على النوافير والبوابات والأعمدة الديكورية والبرجولات والأرضيات ، ودورات المياه العمومية الحضارية .

وأضاف محافظ أسوان بأنه بالنسبة السوق السياحى القديم والذى يبلغ طوله 1500 متر وبمتوسط عرض 11 مترا ستضم الأعمال المخططة للتطوير تغطية السوق السياحي برجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة علي قواعد خرسانية مسلحة ، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت ، بجانب تجديد واجهات المحلات عن طريق تجليدها.

وأيضًا تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية للسوق السياحي وانشاء عدد 2 بوابة جديدة ، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي ، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحي ، فضلًا عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والحريق .